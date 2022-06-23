https://sputnik-georgia.ru/20220623/rossiya-ne-krala-nikakogo-zerna---peskov-otvetil-na-obvineniya-ukrainy-i-zapada--267774414.html

"Россия не крала никакого зерна" – Песков ответил на обвинения Украины и Запада

"Россия не крала никакого зерна" – Песков ответил на обвинения Украины и Запада

Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T15:39+0400

2022-06-23T15:39+0400

2022-06-23T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Россия не крала никакого зерна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения Украины и Запада в адрес Москвы в якобы "краже" зерна.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос журналиста о заявлениях "о краже Россией" украинского зерна, сказал, что Анкара серьезно расследует подобное заявление.За остальными комментариями по данной теме он рекомендовал обратиться в Министерство иностранных дел.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

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