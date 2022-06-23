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Торговля и антироссийские санкции – экспортеры стран СНГ стоят в пробках в Грузии
Торговля и антироссийские санкции – экспортеры стран СНГ стоят в пробках в Грузии
Пробки из фур на Военно-Грузинской дороге – дело уже привычное, но с наступлением экспортного сезона география заторов на дорогах Грузии значительно... 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T14:01+0400
2022-06-23T14:01+0400
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Многим водителям дальних рейсов приходится простаивать в очередях около месяца. А ведь они еще даже не доехали до трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Огромные пробки образовались на объездной дороге Тбилиси со стороны армяно-грузинской границы в регионе Квемо Картли, а также в пригороде Хашури со стороны турецко-грузинской границы в Шида Картли. В причинах происходящего решила разобраться съемочная группа Sputnik Грузия.Причиной происходящего эксперты называют ситуацию на Украине. Из-за санкций в отношении России и Беларуси, а также заморозки торговых путей через Украину, многим торговым перевозчикам пришлось проложить маршруты через Грузию. Это привело к росту транзитного потока через страну почти в пять раз. К тому ситуацию усугубило проведение ремонтных работ на российском таможенном пункте Верхний Ларс.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, транзит, военно-грузинская дорога, эксклюзив sputnik грузия, видео
Торговля и антироссийские санкции – экспортеры стран СНГ стоят в пробках в Грузии
14:01 23.06.2022 (обновлено: 14:09 23.06.2022)
Пробки из фур на Военно-Грузинской дороге – дело уже привычное, но с наступлением экспортного сезона география заторов на дорогах Грузии значительно расширилась. Подробнее – смотрите в специальном репортаже Sputnik Грузия
Многим водителям дальних рейсов приходится простаивать в очередях около месяца. А ведь они еще даже не доехали до трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Огромные пробки образовались на объездной дороге Тбилиси со стороны армяно-грузинской границы в регионе Квемо Картли, а также в пригороде Хашури со стороны турецко-грузинской границы в Шида Картли. В причинах происходящего решила разобраться съемочная группа Sputnik Грузия.
Причиной происходящего эксперты называют ситуацию на Украине. Из-за санкций в отношении России и Беларуси, а также заморозки торговых путей через Украину, многим торговым перевозчикам пришлось проложить маршруты через Грузию. Это привело к росту транзитного потока через страну почти в пять раз. К тому ситуацию усугубило проведение ремонтных работ на российском таможенном пункте Верхний Ларс.