https://sputnik-georgia.ru/20220623/umer-yuriy-shatunov-267765568.html

Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Ушел из жизни легендарный солист "Ласкового мая" 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T12:03+0400

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кто ушел из жизни в 2022 году?

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Скончался певец, солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов - ему было 48 лет. По данным СМИ, певец умер в автомобиле скорой помощи, которая приехала на вызов. Причина — обширный инфаркт."Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", — уточнил пиар-агент артиста.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кто ушел из жизни в 2022 году?