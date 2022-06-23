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Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов
Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов
Ушел из жизни легендарный солист "Ласкового мая" 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T12:03+0400
2022-06-23T12:03+0400
2022-06-23T12:11+0400
кто ушел из жизни в 2022 году?
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Скончался певец, солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов - ему было 48 лет. По данным СМИ, певец умер в автомобиле скорой помощи, которая приехала на вызов. Причина — обширный инфаркт."Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", — уточнил пиар-агент артиста.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кто ушел из жизни в 2022 году?
Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов
12:03 23.06.2022 (обновлено: 12:11 23.06.2022)
Ушел из жизни легендарный солист "Ласкового мая"
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Скончался певец, солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов - ему было 48 лет.
По данным СМИ, певец умер в автомобиле скорой помощи, которая приехала на вызов. Причина — обширный инфаркт.
"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", — уточнил пиар-агент артиста.