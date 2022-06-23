https://sputnik-georgia.ru/20220623/unikalnyy-gruzinskiy-vkus-agroyarmarka-proydet-v-tbilisi-267772169.html
"Уникальный грузинский вкус": агроярмарка пройдет в Тбилиси
"Уникальный грузинский вкус": агроярмарка пройдет в Тбилиси
Столичный сад "Дедаэна" приглашает на вкусный фестиваль 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T15:01+0400
2022-06-23T15:01+0400
2022-06-23T15:01+0400
выставка-продажа агропродукции и технологий agro batumi 2017
грузия
культура
экономика
оон
тбилиси
продукты питания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24343/52/243435272_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ec553f880a5ac225971741b148d5facb.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Агроярмарка, где будет представлена исключительно грузинская продукция, пройдет в столичном саду "Дедаэна" 25 и 26 июня, говорится в сообщении организаторов.Агроярмарка – мероприятие для тех, кто хочет попробовать настоящие грузинские продукты, выращенные и изготовленные местными фермерами, будь то молочные продукты, натуральный мед, вкусное варенье или острая аджика.Агроярмарка пройдет при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, а также при поддержке инициативы Европейского Союза под названием "Инновационный проект ЕС для конкурентоспособности частного сектора в Грузии".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24343/52/243435272_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c1b6bcb7f07ad1dbe0517ff674ce4c69.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
выставка-продажа агропродукции и технологий agro batumi 2017, грузия, культура, экономика, оон, тбилиси, продукты питания
"Уникальный грузинский вкус": агроярмарка пройдет в Тбилиси
Столичный сад "Дедаэна" приглашает на вкусный фестиваль
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Агроярмарка, где будет представлена исключительно грузинская продукция, пройдет в столичном саду "Дедаэна" 25 и 26 июня, говорится в сообщении организаторов.
Агроярмарка – мероприятие для тех, кто хочет попробовать настоящие грузинские продукты, выращенные и изготовленные местными фермерами, будь то молочные продукты, натуральный мед, вкусное варенье или острая аджика.
"Наряду с настоящими грузинскими продуктами, вы увидите и результат особой традиции приготовления того или иного продукта. Представленные на агроярмарке продукты отличаются местопроисхождением – историческими, культурными или территориальными особенностями. В этом причина их уникальности", – пишут организаторы.
Агроярмарка пройдет при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, а также при поддержке инициативы Европейского Союза под названием "Инновационный проект ЕС для конкурентоспособности частного сектора в Грузии".