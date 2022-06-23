https://sputnik-georgia.ru/20220623/unikalnyy-gruzinskiy-vkus-agroyarmarka-proydet-v-tbilisi-267772169.html

"Уникальный грузинский вкус": агроярмарка пройдет в Тбилиси

"Уникальный грузинский вкус": агроярмарка пройдет в Тбилиси

Столичный сад "Дедаэна" приглашает на вкусный фестиваль 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T15:01+0400

2022-06-23T15:01+0400

2022-06-23T15:01+0400

выставка-продажа агропродукции и технологий agro batumi 2017

грузия

культура

экономика

оон

тбилиси

продукты питания

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Агроярмарка, где будет представлена исключительно грузинская продукция, пройдет в столичном саду "Дедаэна" 25 и 26 июня, говорится в сообщении организаторов.Агроярмарка – мероприятие для тех, кто хочет попробовать настоящие грузинские продукты, выращенные и изготовленные местными фермерами, будь то молочные продукты, натуральный мед, вкусное варенье или острая аджика.Агроярмарка пройдет при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, а также при поддержке инициативы Европейского Союза под названием "Инновационный проект ЕС для конкурентоспособности частного сектора в Грузии".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

выставка-продажа агропродукции и технологий agro batumi 2017, грузия, культура, экономика, оон, тбилиси, продукты питания