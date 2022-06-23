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"Уникальный грузинский вкус": агроярмарка пройдет в Тбилиси
"Уникальный грузинский вкус": агроярмарка пройдет в Тбилиси
Столичный сад "Дедаэна" приглашает на вкусный фестиваль 23.06.2022, Sputnik Грузия
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грузия
культура
экономика
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тбилиси
продукты питания
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Агроярмарка, где будет представлена исключительно грузинская продукция, пройдет в столичном саду "Дедаэна" 25 и 26 июня, говорится в сообщении организаторов.Агроярмарка – мероприятие для тех, кто хочет попробовать настоящие грузинские продукты, выращенные и изготовленные местными фермерами, будь то молочные продукты, натуральный мед, вкусное варенье или острая аджика.Агроярмарка пройдет при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, а также при поддержке инициативы Европейского Союза под названием "Инновационный проект ЕС для конкурентоспособности частного сектора в Грузии".
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выставка-продажа агропродукции и технологий agro batumi 2017, грузия, культура, экономика, оон, тбилиси, продукты питания

"Уникальный грузинский вкус": агроярмарка пройдет в Тбилиси

15:01 23.06.2022
© Sputnik / Natia KvartskhavaТорговля на Дезертирском рынке
Торговля на Дезертирском рынке - Sputnik Грузия, 1920, 23.06.2022
© Sputnik / Natia Kvartskhava
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Столичный сад "Дедаэна" приглашает на вкусный фестиваль
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Агроярмарка, где будет представлена исключительно грузинская продукция, пройдет в столичном саду "Дедаэна" 25 и 26 июня, говорится в сообщении организаторов.
Агроярмарка – мероприятие для тех, кто хочет попробовать настоящие грузинские продукты, выращенные и изготовленные местными фермерами, будь то молочные продукты, натуральный мед, вкусное варенье или острая аджика.

"Наряду с настоящими грузинскими продуктами, вы увидите и результат особой традиции приготовления того или иного продукта. Представленные на агроярмарке продукты отличаются местопроисхождением – историческими, культурными или территориальными особенностями. В этом причина их уникальности", – пишут организаторы.

Агроярмарка пройдет при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, а также при поддержке инициативы Европейского Союза под названием "Инновационный проект ЕС для конкурентоспособности частного сектора в Грузии".
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