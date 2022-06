"Увидеть, значит думать": выставка американского художника Брайана Дейли пройдет в Тбилиси

https://sputnik-georgia.ru/20220623/uvidet-znachit-dumat-vystavka-amerikanskogo-khudozhnika-brayana-deyli-proydet-v-tbilisi-267771387.html

Через свое искусство художник "разговаривает" со зрителем о самых злободневных социальных, политических и культурных проблемах 23.06.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Выставка американского художника Брайана Дейли под названием "Увидеть, значит подумать" (TO LOOK IS TO THINK) впервые пройдет в столичном Музее современного искусства им. Зураба Церетели с 30 июня по 25 августа, сообщили Sputnik Грузия в MOMA.В работах, созданных Брайаном Дейлом за последние двадцать лет, отражены текущие социальные, политические и культурные проблемы времени, отмечают в музее. В фокусе творчества американца есть все, что трогает мир – от изображений Космоса до военных и индустриальных картин, а также социальных видеоколлажей.Выставка работ Брайана Дейла объединяет несколько серий, созданных с 2010 года по настоящее время. Экспозиция основана на личном исследовании художника, которое начинается с его главной работы "Америка, выраженная в красках" и заканчивается автобиографической серией "14 остановок на перекрестке".В центре внимания выставки – серия "Слова", представляющая собой результат семилетних исследований художника о влиянии глобализации на язык, общество, культуру, человечество и окружающую среду."Проект Дейла, в рамках которого он объездил 120 стран и семь континентов, стремится открыть человечество в следующих социальных концепциях: мир, война, любовь, окружающая среда, свобода, религия, демократия, правительство, счастье, социализм, капитализм, будущее и Соединенные Штаты", – отмечают организаторы.Художник Брайан Дейли живет в штате Калифорния. Работает абсолютно в разных жанрах и медиа: живопись, фотография, инсталляция, кино. Через свое искусство художник "разговаривает" со зрителем о самых злободневных социальных, политических и культурных проблемах мира.

