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В Грузии стартует регистрация детей с диабетом для получения системы мониторинга глюкозы
В Грузии стартует регистрация детей с диабетом для получения системы мониторинга глюкозы
Желающие получить систему непрерывного мониторинга глюкозы должны зарегистрироваться в офисах Нацагентства здравоохранения 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T07:01+0400
2022-06-23T07:01+0400
2022-06-23T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Минздрав Грузии с 23 июня начинает регистрацию желающих бесплатно получить системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом I типа, сообщает пресс-служба ведомства.Желающие получить систему непрерывного мониторинга глюкозы должны зарегистрироваться в офисах Национального агентства здравоохранения, которые устраивают их территориально. Адреса офисов можно найти здесь. Как пояснили в Минздраве, кроме подростков с диагнозом диабет I типа право на участие в программе будут иметь незрячие лица старше 18 лет с сахарным диабетом, а также пациенты-диабетики с церебральным параличом, синдромом Дауна или болезнью Дюшенна-Эрба.Системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы также будут доступны лицам старше 18 лет, достигшим совершеннолетия после вступления программы в силу (после 15 января).Бенефициар на первом этапе получит набор и пять датчиков. Первоначально системы НГМ будут выдаваться и устанавливаться в медицинском учреждении, предоставляющем обслуживание по государственной программе, где зарегистрирован пациент (Тбилиси, Батуми, Кутаиси).На каждом последующем этапе участник программы сможет взять датчики в аптеках, поставляющих лекарственный компонент в рамках государственной программы управления диабетом (аптечная сеть "Медфарма Плюс").Министерство здравоохранения и компания-поставщик уже обучили 30 детских эндокринологов и медицинских сестер по всей стране и предоставили подробную информацию о датчиках.Обученный персонал также проинструктирует бенефициара и его/ее опекуна, как использовать комплект и самостоятельно прикреплять датчик в следующий раз.Medtronic производит системы CGM для пациентов всех возрастов. Эта система мгновенно отображает и сохраняет данные об уровне глюкозы в течение более длительного периода времени.С помощью коротких текстовых сообщений (SMS) информация о низком и высоком уровне глюкозы доводится до пяти человек, осуществляющих уход за пациентом.
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минздрав, тбилиси, батуми, кутаиси, общество, новости, грузия, минздрав грузии, диабет
В Грузии стартует регистрация детей с диабетом для получения системы мониторинга глюкозы
Желающие получить систему непрерывного мониторинга глюкозы должны зарегистрироваться в офисах Нацагентства здравоохранения
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Минздрав Грузии с 23 июня начинает регистрацию желающих бесплатно получить системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом I типа, сообщает пресс-служба ведомства.
Непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) – это технология для эффективного контроля диабета, которая позволяет отслеживать изменение уровня глюкозы в круглосуточном режиме. Подобные устройства очень важны для таких детей, поскольку могут спасти им жизнь. В Грузии в таких системах нуждаются более 1,3 тысячи детей.
Желающие получить систему непрерывного мониторинга глюкозы должны зарегистрироваться в офисах Национального агентства здравоохранения, которые устраивают их территориально. Адреса офисов можно найти здесь
.
Как пояснили в Минздраве, кроме подростков с диагнозом диабет I типа право на участие в программе будут иметь незрячие лица старше 18 лет с сахарным диабетом, а также пациенты-диабетики с церебральным параличом, синдромом Дауна или болезнью Дюшенна-Эрба.
Системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы также будут доступны лицам старше 18 лет, достигшим совершеннолетия после вступления программы в силу (после 15 января).
Бенефициар на первом этапе получит набор и пять датчиков. Первоначально системы НГМ будут выдаваться и устанавливаться в медицинском учреждении, предоставляющем обслуживание по государственной программе, где зарегистрирован пациент (Тбилиси, Батуми, Кутаиси).
На каждом последующем этапе участник программы сможет взять датчики в аптеках, поставляющих лекарственный компонент в рамках государственной программы управления диабетом (аптечная сеть "Медфарма Плюс").
Министерство здравоохранения и компания-поставщик уже обучили 30 детских эндокринологов и медицинских сестер по всей стране и предоставили подробную информацию о датчиках.
Обученный персонал также проинструктирует бенефициара и его/ее опекуна, как использовать комплект и самостоятельно прикреплять датчик в следующий раз.
Medtronic производит системы CGM для пациентов всех возрастов. Эта система мгновенно отображает и сохраняет данные об уровне глюкозы в течение более длительного периода времени.
С помощью коротких текстовых сообщений (SMS) информация о низком и высоком уровне глюкозы доводится до пяти человек, осуществляющих уход за пациентом.