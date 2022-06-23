https://sputnik-georgia.ru/20220623/v-gruzii-startuet-registratsiya-detey-s-diabetom-dlya-polucheniya-sistemy-monitoringa-glyukozy-267731270.html

В Грузии стартует регистрация детей с диабетом для получения системы мониторинга глюкозы

В Грузии стартует регистрация детей с диабетом для получения системы мониторинга глюкозы

Желающие получить систему непрерывного мониторинга глюкозы должны зарегистрироваться в офисах Нацагентства здравоохранения 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T07:01+0400

2022-06-23T07:01+0400

2022-06-23T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Минздрав Грузии с 23 июня начинает регистрацию желающих бесплатно получить системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом I типа, сообщает пресс-служба ведомства.Желающие получить систему непрерывного мониторинга глюкозы должны зарегистрироваться в офисах Национального агентства здравоохранения, которые устраивают их территориально. Адреса офисов можно найти здесь. Как пояснили в Минздраве, кроме подростков с диагнозом диабет I типа право на участие в программе будут иметь незрячие лица старше 18 лет с сахарным диабетом, а также пациенты-диабетики с церебральным параличом, синдромом Дауна или болезнью Дюшенна-Эрба.Системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы также будут доступны лицам старше 18 лет, достигшим совершеннолетия после вступления программы в силу (после 15 января).Бенефициар на первом этапе получит набор и пять датчиков. Первоначально системы НГМ будут выдаваться и устанавливаться в медицинском учреждении, предоставляющем обслуживание по государственной программе, где зарегистрирован пациент (Тбилиси, Батуми, Кутаиси).На каждом последующем этапе участник программы сможет взять датчики в аптеках, поставляющих лекарственный компонент в рамках государственной программы управления диабетом (аптечная сеть "Медфарма Плюс").Министерство здравоохранения и компания-поставщик уже обучили 30 детских эндокринологов и медицинских сестер по всей стране и предоставили подробную информацию о датчиках.Обученный персонал также проинструктирует бенефициара и его/ее опекуна, как использовать комплект и самостоятельно прикреплять датчик в следующий раз.Medtronic производит системы CGM для пациентов всех возрастов. Эта система мгновенно отображает и сохраняет данные об уровне глюкозы в течение более длительного периода времени.С помощью коротких текстовых сообщений (SMS) информация о низком и высоком уровне глюкозы доводится до пяти человек, осуществляющих уход за пациентом.

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