https://sputnik-georgia.ru/20220623/v-kakikh-gorodakh-gruzii-mozhno-proyti-besplatnyy-skrining-na-rak-grudi-267725056.html
В каких городах Грузии можно пройти бесплатный скрининг на рак груди?
В каких городах Грузии можно пройти бесплатный скрининг на рак груди?
Специалисты призывают помнить, что своевременное выявление заболевания является гарантом эффективного лечения 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T07:31+0400
2022-06-23T07:31+0400
2022-06-23T07:31+0400
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новости
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тбилиси
зугдиди
рак груди
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Пройти бесплатный скрининг на рак груди можно в десяти городах Грузии, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Кутаиси, Сачхере, Ахалцихе, Гори, Каспи, Марнеули, Гурджаани – это те города, в которых действует госпрограмма раннего выявления рака груди. Главная цель программы – выявить патологические изменения до появления симптомов.Грузинские специалисты призывают помнить, что своевременное выявление заболевания является гарантом эффективного лечения и полноценной жизни.Скрининг рака груди проводится среди женщин в возрасте от 40 до 70 лет, и он включает маммографию, в случае необходимости – консультацию маммолога и эхоскопию.Скрининг в рамках программы можно пройти раз в два года, и он совершенно бесплатный.В 2017 году рак молочной железы стал самым распространенным заболеванием в Грузии. Причиной летального исхода часто становится несвоевременное лечение. Из-за загруженного рабочего графика большая часть населения не может выкроить время для получения консультации врача и проведения полноценного обследования.Онкологи предупреждают, что один раз в год все женщины обязательно должны проходить консультацию у гинеколога, маммолога и эндокринолога.
тбилиси
зугдиди
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грузия, новости, общество, тбилиси, зугдиди, рак груди
В каких городах Грузии можно пройти бесплатный скрининг на рак груди?
Специалисты призывают помнить, что своевременное выявление заболевания является гарантом эффективного лечения
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Пройти бесплатный скрининг на рак груди можно в десяти городах Грузии, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.
Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Кутаиси, Сачхере, Ахалцихе, Гори, Каспи, Марнеули, Гурджаани – это те города, в которых действует госпрограмма раннего выявления рака груди. Главная цель программы – выявить патологические изменения до появления симптомов.
"Иногда "завтра" бывает очень поздно, поскольку для нашей жизни каждая секунда может иметь решающее значение. Мы собственными действиями и решениями определяем здоровое будущее", – отмечают в Национальном центре по контролю заболеваний.
Грузинские специалисты призывают помнить, что своевременное выявление заболевания является гарантом эффективного лечения и полноценной жизни.
Скрининг рака груди проводится среди женщин в возрасте от 40 до 70 лет, и он включает маммографию, в случае необходимости – консультацию маммолога и эхоскопию.
Скрининг в рамках программы можно пройти раз в два года, и он совершенно бесплатный.
В 2017 году рак молочной железы стал самым распространенным заболеванием в Грузии. Причиной летального исхода часто становится несвоевременное лечение. Из-за загруженного рабочего графика большая часть населения не может выкроить время для получения консультации врача и проведения полноценного обследования.
Онкологи предупреждают, что один раз в год все женщины обязательно должны проходить консультацию у гинеколога, маммолога и эндокринолога.