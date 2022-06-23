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В НАТО не могут гарантировать скорое вступление Швеции и Финляндии

В НАТО не могут гарантировать скорое вступление Швеции и Финляндии

Финляндия и Швеция передали в секретариат НАТО свои заявки на присоединение к альянсу 18 мая 23.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-23T10:29+0400

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2022-06-23T10:29+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг желал бы быстрого вступления Швеции и Финляндии в альянс, однако не в силах этого гарантировать, сообщает издание Politico.Глава Североатлантического альянса заявил, что переговоры двух названных стран с Турцией продолжаются, но консенсуса по вопросу нет.Финляндия и Швеция 18 мая передали в секретариат НАТО свои заявки на присоединение к альянсу. Анкара блокировала начало процесса их рассмотрения.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит вступление в блок стран, в чьи заверения по поводу связей с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана не может поверить.

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нато, в мире, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, швеция, финляндия, турция, рабочая партия курдистана