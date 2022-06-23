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Вето на законопроект о прослушках: в "Грузинской мечте" ждут объяснений президента
Вето на законопроект о прослушках: в "Грузинской мечте" ждут объяснений президента
В правящей партии оценили президентское вето на законопроект о прослушке 23.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-23T13:16+0400
2022-06-23T13:16+0400
2022-06-23T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили ожидает от президента Грузии мотивированных замечаний по законопроекту о прослушке и тайной слежке, на который она наложила вето.Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предполагают продление максимально допустимого срока проведение тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. Как пояснила президент, она решила использовать вето, так как не согласна с изменениями.Парламент принял поправки 7 июня. Прослушка и тайная слежка могут вестись в Грузии только по решению суда. Согласно законопроекту, ходатайствовать о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца – генпрокурора или его заместителя.Согласно поправкам, если речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.Кроме того, срок информирования человека о ведении слежки за ним может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта
Вето на законопроект о прослушках: в "Грузинской мечте" ждут объяснений президента
13:16 23.06.2022 (обновлено: 13:21 23.06.2022)
В правящей партии оценили президентское вето на законопроект о прослушке
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили ожидает от президента Грузии мотивированных замечаний по законопроекту о прослушке и тайной слежке, на который она наложила вето.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предполагают продление максимально допустимого срока проведение тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. Как пояснила президент, она решила использовать вето, так как не согласна с изменениями.
"Этот законопроект соответствует Страсбургским стандартам, стандартам прав человека и законодательству Грузии. Если будут представлены какие-либо аргументы против этого, мы внимательно ознакомимся. Сомневаюсь, что так будет, но в знак уважения к институту президента ждем мотивированных замечаний", – сказал Оханашвили.
Парламент принял поправки 7 июня. Прослушка и тайная слежка могут вестись в Грузии только по решению суда. Согласно законопроекту, ходатайствовать о проведении тайных следственных мероприятий в течение трех месяцев может прокурор. Чтобы продлить срок еще на три месяца, нужно ходатайство вышестоящего чиновника прокуратуры, а еще на три месяца – генпрокурора или его заместителя.
Согласно поправкам, если речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.
Кроме того, срок информирования человека о ведении слежки за ним может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.