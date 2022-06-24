https://sputnik-georgia.ru/20220624/adzhariyu-vpervye-predstavili-na-kulinarnom-festivale-v-polshe-267833051.html
Аджарию впервые представили на кулинарном фестивале в Польше
Аджарию впервые представили на кулинарном фестивале в Польше
Гастрономический потенциал региона на фестивале продемонстрировали грузинские шеф-повара и туркомпании 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T17:13+0400
2022-06-24T17:13+0400
2022-06-24T17:13+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Аджарская традиционная кухня была впервые представлена на кулинарном фестивале, прошедшем в Польше, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов региона.Кулинарный фестиваль Чоха в этом году прошел в пятый раз. Из-за интересного местоположения фестиваль посетило около 15 тысяч визитеров не только из самой Польши, но и из Германии и Чехии.Особенной популярностью на фестивале пользовались блюда и напитки, приготовленные по средневековым рецептам.К слову, в замок Чоха приезжают не только любители старых и редких блюд. Сюда стремятся искатели приключений, те, кто любит Средневековье и интересуется событиями Второй мировой войны. Замок Чоха был построен в Нижней Силезии в середине XIII века по инициативе чешского короля Вацлава II как крепость для обороны Чехии. В 1315 году пястовский принц Генрих I Яворский женился на чешской принцессе Агнес, которая в приданое получила замок и окрестные земли.В 1319 году он снова попал в руки чешских правителей. В августе 1793 года великий пожар превратил замок в руины.Последний довоенный владелец замка, дрезденский табачный магнат Эрнест Гютшов, в начале XX века заказал реконструкцию объекта выдающемуся архитектору, профессору Бодо Эрхардту. Благодаря этому замок стал одним из самых красивых памятников Нижней Силезии.
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аджария, грузия, новости, культура, польша, кулинария, грузинская кухня
Аджарию впервые представили на кулинарном фестивале в Польше
Гастрономический потенциал региона на фестивале продемонстрировали грузинские шеф-повара и туркомпании
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Аджарская традиционная кухня была впервые представлена на кулинарном фестивале, прошедшем в Польше, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов региона.
Фестиваль "Fortress of Tastes" состоялся близ Вроцлава, в историческом замке Чоха. Гастрономический потенциал Аджарии на фестивале представили грузинские шеф-повара и туркомпании. Помимо национальных блюд, вина и сладостей региона, гости мероприятия могли насладиться грузинским фольклорным шоу.
Кулинарный фестиваль Чоха в этом году прошел в пятый раз. Из-за интересного местоположения фестиваль посетило около 15 тысяч визитеров не только из самой Польши, но и из Германии и Чехии.
Особенной популярностью на фестивале пользовались блюда и напитки, приготовленные по средневековым рецептам.
К слову, в замок Чоха приезжают не только любители старых и редких блюд. Сюда стремятся искатели приключений, те, кто любит Средневековье и интересуется событиями Второй мировой войны.
Замок Чоха был построен в Нижней Силезии в середине XIII века по инициативе чешского короля Вацлава II как крепость для обороны Чехии. В 1315 году пястовский принц Генрих I Яворский женился на чешской принцессе Агнес, которая в приданое получила замок и окрестные земли.
В 1319 году он снова попал в руки чешских правителей. В августе 1793 года великий пожар превратил замок в руины.
Последний довоенный владелец замка, дрезденский табачный магнат Эрнест Гютшов, в начале XX века заказал реконструкцию объекта выдающемуся архитектору, профессору Бодо Эрхардту. Благодаря этому замок стал одним из самых красивых памятников Нижней Силезии.