https://sputnik-georgia.ru/20220624/chto-obsuzhdali-na-vstreche-prezident-gruzii-i-katolikos-patriarkh-267847767.html

Что обсуждали на встрече президент Грузии и Католикос-Патриарх

Что обсуждали на встрече президент Грузии и Католикос-Патриарх

Президент Грузии собирается лично присутствовать на выступлении хора собора Святой Троицы в Риме 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T21:13+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II выступление хора собора Святой Троицы в Риме.Сорок певчих из грузинского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы Самеба впервые в истории проведут концерт в Сикстинской капелле (Ватикан) 26 июня.Согласно информации администрации президента, президент Грузии собирается лично присутствовать на планируемом концерте."Он пожелал ей успешного визита", - говорится в сообщении.Президент Грузии получила благословение Католикоса-Патриарха.Грузинский хор также выступит в соборе Святого Петра после праздничной мессы в честь дня Святого Петра и Павла, которую проведет Папа Римский Франциск.Хор исполнит около 20 песен, в том числе "Аве Мария", написанную Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, "Шен хар венахи" - одно из лучших произведений грузинского средневекового многоголосия, "Оровела", "Чакруло" и другие.

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грузия, новости, культура, саломе зурабишвили , католикос-патриарх всея грузии илия ii, ватикан, общество