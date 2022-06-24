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Что обсуждали на встрече президент Грузии и Католикос-Патриарх
Что обсуждали на встрече президент Грузии и Католикос-Патриарх
Президент Грузии собирается лично присутствовать на выступлении хора собора Святой Троицы в Риме 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T21:13+0400
2022-06-24T21:13+0400
2022-06-24T21:20+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II выступление хора собора Святой Троицы в Риме.Сорок певчих из грузинского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы Самеба впервые в истории проведут концерт в Сикстинской капелле (Ватикан) 26 июня.Согласно информации администрации президента, президент Грузии собирается лично присутствовать на планируемом концерте."Он пожелал ей успешного визита", - говорится в сообщении.Президент Грузии получила благословение Католикоса-Патриарха.Грузинский хор также выступит в соборе Святого Петра после праздничной мессы в честь дня Святого Петра и Павла, которую проведет Папа Римский Франциск.Хор исполнит около 20 песен, в том числе "Аве Мария", написанную Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, "Шен хар венахи" - одно из лучших произведений грузинского средневекового многоголосия, "Оровела", "Чакруло" и другие.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, саломе зурабишвили , католикос-патриарх всея грузии илия ii, ватикан, общество
Что обсуждали на встрече президент Грузии и Католикос-Патриарх
21:13 24.06.2022 (обновлено: 21:20 24.06.2022)
Президент Грузии собирается лично присутствовать на выступлении хора собора Святой Троицы в Риме
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II выступление хора собора Святой Троицы в Риме.
Сорок певчих из грузинского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы Самеба впервые в истории проведут концерт в Сикстинской капелле (Ватикан) 26 июня.
Согласно информации администрации президента, президент Грузии собирается лично присутствовать на планируемом концерте.
"Он пожелал ей успешного визита", - говорится в сообщении.
Президент Грузии получила благословение Католикоса-Патриарха.
Грузинский хор также выступит в соборе Святого Петра после праздничной мессы в честь дня Святого Петра и Павла, которую проведет Папа Римский Франциск.
Хор исполнит около 20 песен, в том числе "Аве Мария", написанную Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, "Шен хар венахи" - одно из лучших произведений грузинского средневекового многоголосия, "Оровела", "Чакруло" и другие.