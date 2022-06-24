https://sputnik-georgia.ru/20220624/elektrosnabzhenie-budet-vremenno-ogranicheno-chasti-tbilisi-24-iyunya-267765233.html
Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси 24 июня
Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси 24 июня
Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T08:02+0400
2022-06-24T08:02+0400
2022-06-24T08:02+0400
новости
теласи
грузия
общество
тбилиси
электричество
компания "теласи"
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 24 июня, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Сабуртало в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 14:00 часов ограничения коснутся жителей аллеи Агмашенебели (частично), Дигомского учебного хозяйства и ул. Боба Уолша. С 11:00 до 18:00 – III улицы Делиси, ул. Тамаза Надареишвили, Делиси, Шалвы Нуцубидзе, Интенсификации, Газапхули и Камани. С 11:00 до 15:00 часов – жителей IV микрорайона плато Нуцубидзе (частично), IV квартала II микрорайона плато Нуцубидзе (частично), ул. Интенсификации, Константина Капанели, Андро Чилая, Левана Асатиани, Учи Джапаридзе и Хомли.В Чугуретском районе света с 10:00 до 18:00 часов не будет у населения ул. Читая, Чубинашвили, Чикобава, Бенашвили, Мазниашвили, Терентия Гранеля, Мамардашвили, Конституции и Ниношвили.В районе Ваке в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей села Цкнети (частично). С 12:00 до 14:00 – на ул. Абашидзе (частично).В Дидубийском районе с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Акакия Церетели (частично), ул. Кедия и Самтредской.В районе Мтацминда и Крцаниси с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей села Цавкиси, села Табахмела (частично), Коджорского шоссе, пр. Руставели (частично), ул. Амаглеба, Последнего подъема, Окрокана, Цавкисской, Давиташвили, Автандила, Асатиани, Гизо Нишнианидзе, Лермонтова и Месхи.В Глданском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично) и ул. Пеикреби.В районе Исани ограничение электроснабжения с 10:00 до 18:00 часов ожидается на пр. Царицы Святой Кетеван (частично), ул. Леха Качиньского, Бочормской, Эльбрусской, Ахметской, Священника Теодора Чихладзе, Гутани, Хаханашвили, Ивериели и Цинандальской.Что касается Самгорского района, там сбои в подаче электричества ожидаются с 10:00 до 18:00 часов на Кахетинском шоссе, ул. Энукидзе, Твалчрелидзе, Кизикской, Железнодорожной и Батумской.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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новости, теласи, грузия, общество, тбилиси, электричество, компания "теласи"
Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси 24 июня
Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 24 июня, сообщили в компании "Теласи".
В частности, в районе Сабуртало в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 14:00 часов ограничения коснутся жителей аллеи Агмашенебели (частично), Дигомского учебного хозяйства и ул. Боба Уолша. С 11:00 до 18:00 – III улицы Делиси, ул. Тамаза Надареишвили, Делиси, Шалвы Нуцубидзе, Интенсификации, Газапхули и Камани. С 11:00 до 15:00 часов – жителей IV микрорайона плато Нуцубидзе (частично), IV квартала II микрорайона плато Нуцубидзе (частично), ул. Интенсификации, Константина Капанели, Андро Чилая, Левана Асатиани, Учи Джапаридзе и Хомли.
В Чугуретском районе света с 10:00 до 18:00 часов не будет у населения ул. Читая, Чубинашвили, Чикобава, Бенашвили, Мазниашвили, Терентия Гранеля, Мамардашвили, Конституции и Ниношвили.
В районе Ваке в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей села Цкнети (частично). С 12:00 до 14:00 – на ул. Абашидзе (частично).
В Дидубийском районе с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Акакия Церетели (частично), ул. Кедия и Самтредской.
В районе Мтацминда и Крцаниси с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей села Цавкиси, села Табахмела (частично), Коджорского шоссе, пр. Руставели (частично), ул. Амаглеба, Последнего подъема, Окрокана, Цавкисской, Давиташвили, Автандила, Асатиани, Гизо Нишнианидзе, Лермонтова и Месхи.
В Глданском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично) и ул. Пеикреби.
В районе Исани ограничение электроснабжения с 10:00 до 18:00 часов ожидается на пр. Царицы Святой Кетеван (частично), ул. Леха Качиньского, Бочормской, Эльбрусской, Ахметской, Священника Теодора Чихладзе, Гутани, Хаханашвили, Ивериели и Цинандальской.
Что касается Самгорского района, там сбои в подаче электричества ожидаются с 10:00 до 18:00 часов на Кахетинском шоссе, ул. Энукидзе, Твалчрелидзе, Кизикской, Железнодорожной и Батумской.
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.