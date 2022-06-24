https://sputnik-georgia.ru/20220624/iliya-ii-blagoslovil-khor-sobora-svyatoy-troitsy-pered-vystupleniem-v-vatikane-267831147.html

Илия II благословил хор собора Святой Троицы перед выступлением в Ватикане

Илия II благословил хор собора Святой Троицы перед выступлением в Ватикане

Коллектив впервые проведет концерт в Сикстинской капелле в воскресенье 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T16:37+0400

2022-06-24T16:37+0400

2022-06-24T16:37+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II благословил Патриарший хор кафедрального собора Святой Троицы Самеба перед отъездом в Ватикан.Сорок певчих из грузинского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы Самеба впервые в истории проведут концерт в Сикстинской капелле (Ватикан) 26 июня.Однако это не все – 29 июня Папа Римский проведет в соборе Святого Петра праздничную мессу в честь дня Святого Петра и Павла, где будет множество паломников и представителей международных делегаций.Там грузинский хор исполнит около 20 песен, в том числе "Аве Мария", написанную Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, "Шен хар венахи" - одно из лучших произведений грузинского средневекового многоголосия, "Оровела", "Чакруло" и другие.Отмечается, что в истории было всего несколько прецедентов, когда иностранным представителям разрешалось исполнять музыкальные композиции в Сикстинской капелле. И концерт в Сикстинской капелле, и праздничная месса будут транслироваться в прямом эфире в католическом мире.Сикстинская капелла – бывшая домовая церковь в Ватикане. Построена в 1473-1481 годах архитектором Джордже де Дольчи по заказу папы римского Сикста IV, откуда и произошло название. Ныне Капелла – музей, выдающийся памятник Возрождения. Хор Сикстинской капеллы – всемирно известный профессиональный церковный хор.Что касается хора Самеба, то он был создан в 1998 году по инициативе Католикоса-Патриаха Всея Грузии Илии Второго и участвует в богослужениях в главном грузинском православном соборе Самеба в Тбилиси.

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грузия, новости, общество, илия второй, тбилиси, ватикан, католикос-патриарх всея грузии илия ii