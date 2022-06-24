https://sputnik-georgia.ru/20220624/intsident-s-zhurnalistami-oppozitsionnogo-tv-pirveli-v-tbilisi---nachalos-sledstvie-267844357.html

Инцидент с журналистами оппозиционного "ТВ Пирвели" в Тбилиси - началось следствие

Инцидент с журналистами оппозиционного "ТВ Пирвели" в Тбилиси - началось следствие

Следователи уже изъяли изъяли записи с камеры видеонаблюдения 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T18:58+0400

2022-06-24T18:58+0400

2022-06-24T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности съемочной группы "ТВ Пирвели" в центре Тбилиси. По данным телеканала, неизвестные напали на журналиста Нануку Каджая и оператора Папуну Хачидзе на улице Долидзе в районе Сабуртало в пятницу. Случившееся было запечатлено на камеру и обнародовано."ТВ Пирвели" утверждает, что подозреваемые уже идентифицированы, но пока никто не задержан.На улице Долидзе в настоящее время ведутся следственные мероприятия. Изъяты записи с камеры видеонаблюдения.Уголовное дело возбуждено по статье "незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия или с использованием служебного положения".В случае подтверждения вины, подозреваемым грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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