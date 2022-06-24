https://sputnik-georgia.ru/20220624/intsident-s-zhurnalistami-oppozitsionnogo-tv-pirveli-v-tbilisi---nachalos-sledstvie-267844357.html
Инцидент с журналистами оппозиционного "ТВ Пирвели" в Тбилиси - началось следствие
Инцидент с журналистами оппозиционного "ТВ Пирвели" в Тбилиси - началось следствие
Следователи уже изъяли изъяли записи с камеры видеонаблюдения 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T18:58+0400
2022-06-24T18:58+0400
2022-06-24T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности съемочной группы "ТВ Пирвели" в центре Тбилиси. По данным телеканала, неизвестные напали на журналиста Нануку Каджая и оператора Папуну Хачидзе на улице Долидзе в районе Сабуртало в пятницу. Случившееся было запечатлено на камеру и обнародовано."ТВ Пирвели" утверждает, что подозреваемые уже идентифицированы, но пока никто не задержан.На улице Долидзе в настоящее время ведутся следственные мероприятия. Изъяты записи с камеры видеонаблюдения.Уголовное дело возбуждено по статье "незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия или с использованием служебного положения".В случае подтверждения вины, подозреваемым грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Инцидент с журналистами оппозиционного "ТВ Пирвели" в Тбилиси - началось следствие
18:58 24.06.2022 (обновлено: 19:05 24.06.2022)
Следователи уже изъяли изъяли записи с камеры видеонаблюдения
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности съемочной группы "ТВ Пирвели" в центре Тбилиси.
По данным телеканала, неизвестные напали на журналиста Нануку Каджая и оператора Папуну Хачидзе на улице Долидзе в районе Сабуртало в пятницу. Случившееся было запечатлено на камеру и обнародовано.
"Специальная следственная служба в сжатые сроки проведет все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения объективного и тщательного расследования", - говорится в сообщении
Службы.
"ТВ Пирвели" утверждает, что подозреваемые уже идентифицированы, но пока никто не задержан.
На улице Долидзе в настоящее время ведутся следственные мероприятия. Изъяты записи с камеры видеонаблюдения.
Уголовное дело возбуждено по статье "незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия или с использованием служебного положения".
В случае подтверждения вины, подозреваемым грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.