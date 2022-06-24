https://sputnik-georgia.ru/20220624/kak-otdykhayut-v-rossii-v-2023-godu-kalendar-prazdnikov-i-vykhodnykh-267805738.html
Как отдыхают в России в 2023 году? Календарь праздников и выходных
Как отдыхают в России в 2023 году? Календарь праздников и выходных
Каждый год россияне, как и жители других стран, с нетерпением ждут наступления любимых праздников, чтобы расслабиться и отдохнуть от повседневности 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T12:53+0400
2022-06-24T12:53+0400
2022-06-24T13:07+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24016/20/240162046_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_7e3a08a8135646acb1776dbcf3032791.jpg
Иногда праздники превращаются в краткосрочные каникулы и дают жителям России возможность провести больше времени в кругу родных и близких или отправиться в увлекательное путешествие.Sputnik Грузия рассказывает, как отдыхают в России в 2023-м, и представляет календарь праздников и выходных, представленный правительством на следующий год.Календарь праздников и выходныхПраздники – официальные выходные в России, по производственному календарю:По законодательству России, государственный праздник, выпадающий на календарный выходной – субботу или воскресенье, автоматически переносится на близлежащий понедельник или любую другую удобную дату.Как отдыхают в России в 2023В Новый год и Рождество, в соответствии с проектом постановления Минтруда РФ о переносе выходных дней в предстоящем году, жители России в 2023 году будут отдыхать 9 дней. Россияне начнут отдыхать с 31 декабря, он выпадает на субботу, а на работу выйдут 9 января, в понедельник.На День защитника Отечества в России, благодаря новогодним праздникам, будут отдыхать с 23 по 26 февраля включительно. Мини-каникулы стали возможны благодаря переносу 1 января (воскресенье) на 24 февраля(пятница).Жители России на праздник, посвященный женщинам, будут отдыхать только 8 марта. В 2023-м он выпадает на среду. Но отработав два дня, они смогут расслабиться на следующих за ними законных выходных.Не порадуют в 2023-м продолжительностью и майские каникулы. В Праздник весны и труда россияне будут отдыхать только 1 мая. Однако выходные на День Победы продлятся четыре дня – с 6 по 9 мая благодаря переносу 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник). Праздник Победы в 2023 году выпадает во вторник.На День независимости России граждане страны смогут отдыхать с 10 по 12 июня. По календарю праздник выпадает на понедельник, которому предшествуют суббота и воскресенье – официальные выходные.Каникулы в День народного единства, по проекту календаря, продлятся три дня – с 4 по 6 ноября. Праздник в 2023 году выпадает на субботу – официальный выходной.Таким образом, в 2023 году россияне будут работать 247 дней и отдыхать 118. Проект календаря рабочих и выходных на следующий год опубликован в Telegram-канале министерства. Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24016/20/240162046_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_bd4ebe5991062c22f266d4378c6562c0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Как отдыхают в России в 2023 году? Календарь праздников и выходных
12:53 24.06.2022 (обновлено: 13:07 24.06.2022)
Каждый год россияне, как и жители других стран, с нетерпением ждут наступления любимых праздников, чтобы расслабиться и отдохнуть от повседневности
Иногда праздники превращаются в краткосрочные каникулы и дают жителям России возможность провести больше времени в кругу родных и близких или отправиться в увлекательное путешествие.
Sputnik Грузия
рассказывает, как отдыхают в России в 2023-м, и представляет календарь праздников и выходных, представленный правительством на следующий год.
Календарь праздников и выходных
Праздники – официальные выходные в России, по производственному календарю:
Новогодние каникулы – 1, 2, 3, 4, 5,6 и 8 января;
Рождество Христово – 7 января;
День защитника Отечества – 23 февраля;
Международный женский день – 8 марта;
Праздник Весны и Труда – 1 мая;
День народного единства – 4 ноября.
По законодательству России, государственный праздник, выпадающий на календарный выходной – субботу или воскресенье, автоматически переносится на близлежащий понедельник или любую другую удобную дату.
Как отдыхают в России в 2023
В Новый год и Рождество, в соответствии с проектом постановления Минтруда РФ о переносе выходных дней в предстоящем году, жители России в 2023 году будут отдыхать 9 дней. Россияне начнут отдыхать с 31 декабря, он выпадает на субботу, а на работу выйдут 9 января, в понедельник.
На День защитника Отечества в России, благодаря новогодним праздникам, будут отдыхать с 23 по 26 февраля включительно. Мини-каникулы стали возможны благодаря переносу 1 января (воскресенье) на 24 февраля(пятница).
Жители России на праздник, посвященный женщинам, будут отдыхать только 8 марта. В 2023-м он выпадает на среду. Но отработав два дня, они смогут расслабиться на следующих за ними законных выходных.
Не порадуют в 2023-м продолжительностью и майские каникулы. В Праздник весны и труда россияне будут отдыхать только 1 мая. Однако выходные на День Победы продлятся четыре дня – с 6 по 9 мая благодаря переносу 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник). Праздник Победы в 2023 году выпадает во вторник.
На День независимости России граждане страны смогут отдыхать с 10 по 12 июня. По календарю праздник выпадает на понедельник, которому предшествуют суббота и воскресенье – официальные выходные.
Каникулы в День народного единства, по проекту календаря, продлятся три дня – с 4 по 6 ноября. Праздник в 2023 году выпадает на субботу – официальный выходной.
Таким образом, в 2023 году россияне будут работать 247 дней и отдыхать 118. Проект календаря рабочих и выходных на следующий год опубликован в Telegram-канале
министерства.
Материал подготовлен на основе открытых источников