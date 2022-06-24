https://sputnik-georgia.ru/20220624/kak-otdykhayut-v-rossii-v-2023-godu-kalendar-prazdnikov-i-vykhodnykh-267805738.html

Как отдыхают в России в 2023 году? Календарь праздников и выходных

Как отдыхают в России в 2023 году? Календарь праздников и выходных

Каждый год россияне, как и жители других стран, с нетерпением ждут наступления любимых праздников, чтобы расслабиться и отдохнуть от повседневности 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T12:53+0400

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справки

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Иногда праздники превращаются в краткосрочные каникулы и дают жителям России возможность провести больше времени в кругу родных и близких или отправиться в увлекательное путешествие.Sputnik Грузия рассказывает, как отдыхают в России в 2023-м, и представляет календарь праздников и выходных, представленный правительством на следующий год.Календарь праздников и выходныхПраздники – официальные выходные в России, по производственному календарю:По законодательству России, государственный праздник, выпадающий на календарный выходной – субботу или воскресенье, автоматически переносится на близлежащий понедельник или любую другую удобную дату.Как отдыхают в России в 2023В Новый год и Рождество, в соответствии с проектом постановления Минтруда РФ о переносе выходных дней в предстоящем году, жители России в 2023 году будут отдыхать 9 дней. Россияне начнут отдыхать с 31 декабря, он выпадает на субботу, а на работу выйдут 9 января, в понедельник.На День защитника Отечества в России, благодаря новогодним праздникам, будут отдыхать с 23 по 26 февраля включительно. Мини-каникулы стали возможны благодаря переносу 1 января (воскресенье) на 24 февраля(пятница).Жители России на праздник, посвященный женщинам, будут отдыхать только 8 марта. В 2023-м он выпадает на среду. Но отработав два дня, они смогут расслабиться на следующих за ними законных выходных.Не порадуют в 2023-м продолжительностью и майские каникулы. В Праздник весны и труда россияне будут отдыхать только 1 мая. Однако выходные на День Победы продлятся четыре дня – с 6 по 9 мая благодаря переносу 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник). Праздник Победы в 2023 году выпадает во вторник.На День независимости России граждане страны смогут отдыхать с 10 по 12 июня. По календарю праздник выпадает на понедельник, которому предшествуют суббота и воскресенье – официальные выходные.Каникулы в День народного единства, по проекту календаря, продлятся три дня – с 4 по 6 ноября. Праздник в 2023 году выпадает на субботу – официальный выходной.Таким образом, в 2023 году россияне будут работать 247 дней и отдыхать 118. Проект календаря рабочих и выходных на следующий год опубликован в Telegram-канале министерства. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки