https://sputnik-georgia.ru/20220624/lavrov-rossiya-garantiruet-bezopasnost-dostavki-sudov-do-proliva-bosfor-267794293.html

Лавров: "Россия гарантирует безопасность доставки судов до пролива Босфор"

Лавров: "Россия гарантирует безопасность доставки судов до пролива Босфор"

Проблему вывоза украинского зерна можно было бы давно решить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим... 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T18:03+0400

2022-06-24T18:03+0400

2022-06-24T18:03+0400

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"Усилия, которые сейчас предпринимают и Турция, и Генеральный секретарь ООН, они в общем-то были бы давно уже успешными, если бы Украина и её западные хозяева решили проблему разминирования портов в Чёрном море", – заявил министр.При этом Лавров подчеркнул, что в международных водах Россия гарантирует безопасность доставки судов до пролива Босфор.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лавров: "Россия гарантирует безопасность доставки судов до пролива Босфор" Усилия ООН и Турции по вывозу украинского зерна давно были бы успешными, если бы Киев решил проблему разминирования портов, а попытки создать для этого международную коалицию нацелены исключительно на то, чтобы вмешаться в дела Черноморского региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2022-06-24T18:03+0400 true PT1M23S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

оон, турция, сергей лавров, мультимедиа, видео, видео