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Лавров: "Россия гарантирует безопасность доставки судов до пролива Босфор"
Лавров: "Россия гарантирует безопасность доставки судов до пролива Босфор"
Проблему вывоза украинского зерна можно было бы давно решить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим... 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T18:03+0400
2022-06-24T18:03+0400
2022-06-24T18:03+0400
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"Усилия, которые сейчас предпринимают и Турция, и Генеральный секретарь ООН, они в общем-то были бы давно уже успешными, если бы Украина и её западные хозяева решили проблему разминирования портов в Чёрном море", – заявил министр.При этом Лавров подчеркнул, что в международных водах Россия гарантирует безопасность доставки судов до пролива Босфор.
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Лавров: "Россия гарантирует безопасность доставки судов до пролива Босфор"
Усилия ООН и Турции по вывозу украинского зерна давно были бы успешными, если бы Киев решил проблему разминирования портов, а попытки создать для этого международную коалицию нацелены исключительно на то, чтобы вмешаться в дела Черноморского региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2022-06-24T18:03+0400
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Лавров: "Россия гарантирует безопасность доставки судов до пролива Босфор"
Проблему вывоза украинского зерна можно было бы давно решить. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном
"Усилия, которые сейчас предпринимают и Турция, и Генеральный секретарь ООН, они в общем-то были бы давно уже успешными, если бы Украина и её западные хозяева решили проблему разминирования портов в Чёрном море", – заявил министр.
При этом Лавров подчеркнул, что в международных водах Россия гарантирует безопасность доставки судов до пролива Босфор.