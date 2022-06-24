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Лунный календарь на июль 2022: благоприятные дни

Лунный календарь на июль 2022: благоприятные дни

Лунный календарь, который основан на смене фаз Луны, влияющей на все живое, один из древнейших на Земле 24.06.2022, Sputnik Грузия

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справки

луна

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Лунный календарь и в наши дни помогает людям планировать и организовывать свою жизнь - многие на его основе выбирают дни, благоприятные для свадьбы, посевных работ, шопинга, посещения салона красоты или иной деятельности.Для тех, кто живет по лунному календарю, Sputnik Грузия рассказывает, какие дни в июле 2022 года благоприятны для свадьбы, стрижки или любой другой деятельности.Благоприятные дни в июлеБлагоприятные дни для свадьбы и венчания в июле – 4, 8, 9, 14, 15 и 19 число. Неблагоприятные: 1, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 21 и 24 июля. Остальные дни в июле для венчания и свадьбы – нейтральны.Лучшие дни для открытия нового дела или бизнеса в июле 8 и 12 июля. Благоприятны также 2, 4, 11, 18, 19 и 22 июля. А вот 1, 3, 7, 9, 10, 13, 16 и 21 числа крайне нежелательно развивать бизнес-деятельность.По лунному календарю, для смены места работы, очень благоприятные дни – 8, 12, 18, 19 и 22 июля. Также благоприятны 9 и 15 июля, а 1, 2, 3, 7, 10, 11, 14, 17, 20 и 24 числа от радикальных перемен лучше воздержаться.Для новых начинаний, по лунному календарю, самые благоприятные дни – 8, 12 и 18 июля. Благоприятны также 6, 19 и 22 июля. В эти дни можно смело приступать к реализации новых дел, проектов, новой жизни. Любые начинания 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21 и 24 числа могут завершиться неудачно.Самые благоприятные дни для операций с недвижимостью, в частности аренды, обмена, покупки и продажи: 6, 18, 19 и 24 июля. А самые неблагоприятные: 1, 3, 10, 17 и 20 числа.Для денежных операций самые благоприятные дни 12 и 18 июля. Также в июле благоприятны 2, 4, 8, 11, 15, 19 и 22 числа. От проведения любых финансовых операций 1, 3, 7, 9, 10, 13 и 16 июля лучше отказаться.Благоприятные дни для занятий научной деятельностью – 4, 8, 9, 12, 17, 18 и 20 июля, а неблагоприятные – 1, 3, 10 и 11 июля.Благоприятные дни для творчества: 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18 и 22 июля, а неблагоприятные – 1, 3, 10 и 21 числа.По лунному календарю, для ремонта, уборки и других домашних дел наиболее благоприятные дни: 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 и 22 июля. От проведения таких работ лучше отказаться 1, 3, 10 и 11 числа.Для отдыха в июле благоприятные дни: 2, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 19 и 24 числа. А 1, 3, 12, 18, 21 и 22 июля отдыхать категорически противопоказано.Для путешествий самые благоприятные дни в июле: 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 числа, а 1, 2, 3, 8, 10, 11, 13, 20, 22 и 24 июля лучше остаться дома.В июле лунный календарь предрасполагает к физическим нагрузкам. Любые физические нагрузки следует исключить только 17 июля.Спорить или выяснять отношения в июле можно 4, 5, 9, 18, 19 и 20 числа. В остальные дни лунный календарь советует воздержаться от любых "разборок".Благоприятные дни для стрижкиДлинные и красивые волосы украшают любую женщину. Движение Луны влияет на рост и качество волос, а рекомендации лунного календаря стрижек в повседневной жизни, помогут правильно за ними ухаживать и своевременно питать.По лунному календарю, самые благоприятные дни для стрижки, окраски и укладки волос 3, 9, 19, 10, 11 и 15 июля.Стрижка на растущую Луну в благоприятные дни, по лунному календарю, поможет укрепить корни волос и в целом улучшить их состояние.На убывающую Луну стрижка в благоприятные дни, по лунному календарю, укрепит корни волос, но замедлит их рост.От проведения экспериментов и стрижки, по лунному календарю, лучше воздержаться 2, 4, 5, 8, 13, 14, 17, 18 и 24 июля.Материал подготовлен на основе открытых источников

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