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Мужчину застрелили в автомобиле на окраине Тбилиси
Мужчину застрелили в автомобиле на окраине Тбилиси
Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение, хранение или приобретение огнестрельного оружия" 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T20:04+0400
2022-06-24T20:04+0400
2022-06-24T20:18+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился один человек на трассе Багеби-Цхнети в Тбилиси.На данный момент детали случившегося не разглашаются. По версии СМИ, убитый - известный бизнесмен, сооснователь компании Silk Road Group Леван Качарава.На месте работает полиция и эксперты.Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение, хранение или приобретение огнестрельного оружия".
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, убийство
Мужчину застрелили в автомобиле на окраине Тбилиси
20:04 24.06.2022 (обновлено: 20:18 24.06.2022)
Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение, хранение или приобретение огнестрельного оружия"
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился один человек на трассе Багеби-Цхнети в Тбилиси.
На данный момент детали случившегося не разглашаются. По версии СМИ, убитый - известный бизнесмен, сооснователь компании Silk Road Group Леван Качарава.
На месте работает полиция и эксперты.
Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение, хранение или приобретение огнестрельного оружия".