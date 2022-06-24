https://sputnik-georgia.ru/20220624/muzhchinu-zastrelili-v-avtomobile-na-okraine-tbilisi-267846608.html

Мужчину застрелили в автомобиле на окраине Тбилиси

Мужчину застрелили в автомобиле на окраине Тбилиси

Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение, хранение или приобретение огнестрельного оружия" 24.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился один человек на трассе Багеби-Цхнети в Тбилиси.На данный момент детали случившегося не разглашаются. По версии СМИ, убитый - известный бизнесмен, сооснователь компании Silk Road Group Леван Качарава.На месте работает полиция и эксперты.Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение, хранение или приобретение огнестрельного оружия".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, убийство