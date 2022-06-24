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Оппозиция на митинге в центре Тбилиси требовала отставки правительства - видео
Оппозиция на митинге в центре Тбилиси требовала отставки правительства - видео
Основным требованием участников многотысячной акции, которая состоялась вечером в пятницу в центре Тбилиси, является отставка премьер-министра Ираклия... 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T23:55+0400
2022-06-24T23:55+0400
2022-06-24T23:58+0400
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О требованиях участников крупного митинга оппозиции заявил лидер молодежного движения "Стыдно" Шота Дигмелашвили.Народное движение, учредителем которого стало "Стыдно", собрало несколько тысяч человек на проспекте Руставели перед парламентом. Среди участников акции были и оппозиционные политики, но организаторы разрешили выступать со сцены только общественным деятелям, представителям неправительственных организаций и студентам.Накануне Совет Евросоюза учел заключение Еврокомиссии, которая рекомендовала не давать Грузии статус кандидата в ЕС, пока она не выполнит 12 условий, в том числе пока не проведет деолигархизацию. Евросовет на данном этапе решил признать европейскую перспективу Грузии, что власти назвали успехом.Следующая крупная акция протеста оппозиции в Тбилиси намечена на 3 июля.
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видео, мультимедиа, оппозиция, видео-новости из грузии, грузия - ес, европа, видео
Оппозиция на митинге в центре Тбилиси требовала отставки правительства - видео
23:55 24.06.2022 (обновлено: 23:58 24.06.2022)
Основным требованием участников многотысячной акции, которая состоялась вечером в пятницу в центре Тбилиси, является отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили и назначение нового правительства Национального согласия для выполнения условий Евросоюза
О требованиях участников крупного митинга оппозиции заявил лидер молодежного движения "Стыдно" Шота Дигмелашвили.
Народное движение, учредителем которого стало "Стыдно", собрало несколько тысяч человек на проспекте Руставели перед парламентом. Среди участников акции были и оппозиционные политики, но организаторы разрешили выступать со сцены только общественным деятелям, представителям неправительственных организаций и студентам.
Накануне Совет Евросоюза учел заключение Еврокомиссии, которая рекомендовала не давать Грузии статус кандидата в ЕС, пока она не выполнит 12 условий, в том числе пока не проведет деолигархизацию. Евросовет на данном этапе решил признать европейскую перспективу Грузии, что власти назвали успехом.
Следующая крупная акция протеста оппозиции в Тбилиси намечена на 3 июля.