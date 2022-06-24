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Оппозиция на митинге в центре Тбилиси требовала отставки правительства - видео

Оппозиция на митинге в центре Тбилиси требовала отставки правительства - видео

Основным требованием участников многотысячной акции, которая состоялась вечером в пятницу в центре Тбилиси, является отставка премьер-министра Ираклия... 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T23:55+0400

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О требованиях участников крупного митинга оппозиции заявил лидер молодежного движения "Стыдно" Шота Дигмелашвили.Народное движение, учредителем которого стало "Стыдно", собрало несколько тысяч человек на проспекте Руставели перед парламентом. Среди участников акции были и оппозиционные политики, но организаторы разрешили выступать со сцены только общественным деятелям, представителям неправительственных организаций и студентам.Накануне Совет Евросоюза учел заключение Еврокомиссии, которая рекомендовала не давать Грузии статус кандидата в ЕС, пока она не выполнит 12 условий, в том числе пока не проведет деолигархизацию. Евросовет на данном этапе решил признать европейскую перспективу Грузии, что власти назвали успехом.Следующая крупная акция протеста оппозиции в Тбилиси намечена на 3 июля.

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