https://sputnik-georgia.ru/20220624/pochemu-gruzii-ne-dali-status-kandidata-v-es--mnenie-politologa-267848258.html

Почему Грузии не дали статус кандидата в ЕС? – мнение политолога

Почему Грузии не дали статус кандидата в ЕС? – мнение политолога

Статус кандидата в ЕС Грузии не дали по чисто политическим соображениям, заявил в интервью Sputnik Грузия политолог Петре Мамрадзе. На саммите ЕС в Брюсселе... 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T21:30+0400

2022-06-24T21:30+0400

2022-06-24T21:30+0400

видео

мультимедиа

эксклюзив sputnik грузия

видео-новости из грузии

петре мамрадзе

грузия - ес

экспертное мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267848094_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8660b482a1ca5a5b965501f82cc227d3.jpg

Решение было принято на основании рекомендаций Еврокомиссии, обнародованных 17 июня. В них говорилось, что Грузии следует присвоить статус кандидата только после выполнения ряда условий."Грузия по всем параметрам и стандартам Евросоюза значительно опережает как Молдову, так и Украину. Но решения принимаются не по стандартам, а по чисто политическим соображениям", - заявил в интервью Sputnik Грузия Петре Мамрадзе.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС 3 марта. Власти планировали сделать это только в 2024 году, однако, как пояснили в правящей команде, Тбилиси решил ускорить этот процесс.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, эксклюзив sputnik грузия, видео-новости из грузии, петре мамрадзе, грузия - ес, видео, экспертное мнение