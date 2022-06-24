https://sputnik-georgia.ru/20220624/pochemu-gruzii-ne-dali-status-kandidata-v-es--mnenie-politologa-267848258.html
Почему Грузии не дали статус кандидата в ЕС? – мнение политолога
Почему Грузии не дали статус кандидата в ЕС? – мнение политолога
Статус кандидата в ЕС Грузии не дали по чисто политическим соображениям, заявил в интервью Sputnik Грузия политолог Петре Мамрадзе. На саммите ЕС в Брюсселе... 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T21:30+0400
2022-06-24T21:30+0400
2022-06-24T21:30+0400
видео
мультимедиа
эксклюзив sputnik грузия
видео-новости из грузии
петре мамрадзе
грузия - ес
экспертное мнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267848094_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8660b482a1ca5a5b965501f82cc227d3.jpg
Решение было принято на основании рекомендаций Еврокомиссии, обнародованных 17 июня. В них говорилось, что Грузии следует присвоить статус кандидата только после выполнения ряда условий."Грузия по всем параметрам и стандартам Евросоюза значительно опережает как Молдову, так и Украину. Но решения принимаются не по стандартам, а по чисто политическим соображениям", - заявил в интервью Sputnik Грузия Петре Мамрадзе.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС 3 марта. Власти планировали сделать это только в 2024 году, однако, как пояснили в правящей команде, Тбилиси решил ускорить этот процесс.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/18/267848094_283:0:1723:1080_1920x0_80_0_0_0921fd013815b7e4ea169eaa45dfb103.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, эксклюзив sputnik грузия, видео-новости из грузии, петре мамрадзе, грузия - ес, видео, экспертное мнение
Почему Грузии не дали статус кандидата в ЕС? – мнение политолога
Статус кандидата в ЕС Грузии не дали по чисто политическим соображениям, заявил в интервью Sputnik Грузия политолог Петре Мамрадзе. На саммите ЕС в Брюсселе рассматривались также заявки Молдовы и Украины, которым был предоставлен статус кандидата.
Решение было принято на основании рекомендаций Еврокомиссии, обнародованных 17 июня. В них говорилось, что Грузии следует присвоить статус кандидата только после выполнения ряда условий.
"Грузия по всем параметрам и стандартам Евросоюза значительно опережает как Молдову, так и Украину. Но решения принимаются не по стандартам, а по чисто политическим соображениям", - заявил в интервью Sputnik Грузия Петре Мамрадзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС 3 марта. Власти планировали сделать это только в 2024 году, однако, как пояснили в правящей команде, Тбилиси решил ускорить этот процесс.