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Премьер-министр Грузии уходит в отставку?
Премьер-министр Грузии уходит в отставку?
Глава грузинского правительства назвал абсурдом разговоры о его возможной отставке 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T14:37+0400
2022-06-24T14:37+0400
2022-06-24T14:42+0400
политика
грузия
новости
еврокомиссия
ираклий гарибашвили
отставка
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.Вопрос об отставке Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
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политика, грузия, новости, еврокомиссия, ираклий гарибашвили, отставка
Премьер-министр Грузии уходит в отставку?
14:37 24.06.2022 (обновлено: 14:42 24.06.2022)
Глава грузинского правительства назвал абсурдом разговоры о его возможной отставке
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.
Вопрос об отставке Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.
"Я не собираюсь уходить в отставку. Это абсурд. Я в прошлом году в феврале стал премьер-министром и после этого наша команда заслужено в восьмой раз выиграла выборы, и я получил мандат от народа служить стране. Такой вопрос безосновательный", – Гарибашвили
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.
Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.