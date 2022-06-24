https://sputnik-georgia.ru/20220624/premer-ministr-gruzii-ukhodit-v-otstavku-267827022.html

Премьер-министр Грузии уходит в отставку?

Премьер-министр Грузии уходит в отставку?

Глава грузинского правительства назвал абсурдом разговоры о его возможной отставке 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T14:37+0400

2022-06-24T14:37+0400

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ираклий гарибашвили

отставка

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не собирается уходить в отставку из-за решения Евросовета.Вопрос об отставке Гарибашвили поднялся после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Решения по странам "Ассоциированного трио" отражают рекомендации, которые Еврокомиссия дала Евросовету несколько дней назад. В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии сказано, что она должна выполнить условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.

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политика, грузия, новости, еврокомиссия, ираклий гарибашвили, отставка