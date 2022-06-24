https://sputnik-georgia.ru/20220624/premera-opery-puchchini-manon-lesko-proydet-v-tbilisi-267829383.html

Премьера оперы Пуччини "Манон Леско" пройдет в Тбилиси

Премьера оперы Пуччини "Манон Леско" пройдет в Тбилиси

Грузинские опероманы увидят постановку Латвийского национального театра оперы и балета 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T16:16+0400

2022-06-24T16:16+0400

2022-06-24T16:16+0400

тбилисский театр оперы и балета

италия

грузия

культура

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0c/263551265_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e6b049af57cdb6582868dde2c3b1fcdc.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. Премьерные показы оперы "Манон Леско" Джакомо Пуччини пройдут на сцене тбилисского Государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 9, 10, 16, 17, 23, 24 июля."Манон Леско" — опера в 4 действиях Джакомо Пуччини по одноименному роману аббата Прево. Премьера оперы состоялась 1 февраля 1893 года в Турине, Италия.Примечательно, что грузинские зрители увидят постановку Латвийского национального театра оперы и балета.Билеты уже можно приобрести онлайн и в кассах театра оперы и балета. На представлениях для публики установлен дресс-код - классический, не в коротком.

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилисский театр оперы и балета , италия, грузия, культура, новости