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Премьера оперы Пуччини "Манон Леско" пройдет в Тбилиси
Премьера оперы Пуччини "Манон Леско" пройдет в Тбилиси
Грузинские опероманы увидят постановку Латвийского национального театра оперы и балета 24.06.2022, Sputnik Грузия
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тбилисский театр оперы и балета
италия
грузия
культура
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ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. Премьерные показы оперы "Манон Леско" Джакомо Пуччини пройдут на сцене тбилисского Государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 9, 10, 16, 17, 23, 24 июля."Манон Леско" — опера в 4 действиях Джакомо Пуччини по одноименному роману аббата Прево. Премьера оперы состоялась 1 февраля 1893 года в Турине, Италия.Примечательно, что грузинские зрители увидят постановку Латвийского национального театра оперы и балета.Билеты уже можно приобрести онлайн и в кассах театра оперы и балета. На представлениях для публики установлен дресс-код - классический, не в коротком.
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тбилисский театр оперы и балета , италия, грузия, культура, новости

Премьера оперы Пуччини "Манон Леско" пройдет в Тбилиси

16:16 24.06.2022
© photo: Sputnik / StringerТбилисский государственный театр оперы и балета им Захария Палиашвили
Тбилисский государственный театр оперы и балета им Захария Палиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузинские опероманы увидят постановку Латвийского национального театра оперы и балета
ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. Премьерные показы оперы "Манон Леско" Джакомо Пуччини пройдут на сцене тбилисского Государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 9, 10, 16, 17, 23, 24 июля.
"Манон Леско" — опера в 4 действиях Джакомо Пуччини по одноименному роману аббата Прево. Премьера оперы состоялась 1 февраля 1893 года в Турине, Италия.
© Courtesy of Tbilisi Opera and Ballet State Theatre"Манон Леско" Джакомо Пуччини (афиша премьеры в Театре Палиашвили)
Манон Леско Джакомо Пуччини (афиша премьеры в Театре Палиашвили) - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2022
"Манон Леско" Джакомо Пуччини (афиша премьеры в Театре Палиашвили)
© Courtesy of Tbilisi Opera and Ballet State Theatre
Примечательно, что грузинские зрители увидят постановку Латвийского национального театра оперы и балета.
Билеты уже можно приобрести онлайн и в кассах театра оперы и балета. На представлениях для публики установлен дресс-код - классический, не в коротком.
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