https://sputnik-georgia.ru/20220624/premera-opery-puchchini-manon-lesko-proydet-v-tbilisi-267829383.html
Премьера оперы Пуччини "Манон Леско" пройдет в Тбилиси
Премьера оперы Пуччини "Манон Леско" пройдет в Тбилиси
Грузинские опероманы увидят постановку Латвийского национального театра оперы и балета 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T16:16+0400
2022-06-24T16:16+0400
2022-06-24T16:16+0400
тбилисский театр оперы и балета
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новости
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ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. Премьерные показы оперы "Манон Леско" Джакомо Пуччини пройдут на сцене тбилисского Государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 9, 10, 16, 17, 23, 24 июля."Манон Леско" — опера в 4 действиях Джакомо Пуччини по одноименному роману аббата Прево. Премьера оперы состоялась 1 февраля 1893 года в Турине, Италия.Примечательно, что грузинские зрители увидят постановку Латвийского национального театра оперы и балета.Билеты уже можно приобрести онлайн и в кассах театра оперы и балета. На представлениях для публики установлен дресс-код - классический, не в коротком.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилисский театр оперы и балета , италия, грузия, культура, новости
Премьера оперы Пуччини "Манон Леско" пройдет в Тбилиси
Грузинские опероманы увидят постановку Латвийского национального театра оперы и балета
ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. Премьерные показы оперы "Манон Леско" Джакомо Пуччини пройдут на сцене тбилисского Государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 9, 10, 16, 17, 23, 24 июля.
"Манон Леско" — опера в 4 действиях Джакомо Пуччини по одноименному роману аббата Прево. Премьера оперы состоялась 1 февраля 1893 года в Турине, Италия.
Примечательно, что грузинские зрители увидят постановку Латвийского национального театра оперы и балета.
Билеты уже можно приобрести онлайн и в кассах театра оперы и балета. На представлениях для публики установлен дресс-код - классический, не в коротком.