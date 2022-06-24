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Россия предлагает Западу взаимовыгодное сотрудничество – Лавров
Россия предлагает Западу взаимовыгодное сотрудничество – Лавров
В Москве заявили об отказе Запада от предложений России по взаимовыгодному сотрудничеству 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T10:23+0400
2022-06-24T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предлагала и предлагает Западу взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес, но он этого не хочет.Отношения Запада с Россией усугубились после начала специальной операции на Украине.Он указал, говоря о проблеме продовольствия, что "лицемерие демагогических "завываний" о том, что продовольствие и удобрения не находятся под санкциями, всем известно", передает РИА Новости."Да, продовольствие как таковое не находится, но все необходимые действия для того, чтобы оно дошло до покупателя, находятся под санкциями", – пояснил Лавров.Он напомнил в этой связи, что "американцы быстро опомнились и отменили санкции на удобрения".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022, сергей лавров
Россия предлагает Западу взаимовыгодное сотрудничество – Лавров
10:23 24.06.2022 (обновлено: 10:31 24.06.2022)
В Москве заявили об отказе Запада от предложений России по взаимовыгодному сотрудничеству
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предлагала и предлагает Западу взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес, но он этого не хочет.
Отношения Запада с Россией усугубились после начала специальной операции на Украине.
"Предлагали и продолжаем предлагать честное взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес. Они этого не хотят... Думаю, что Запад сейчас находится в нервозном состоянии. Пусть сами разбираются. Все, что от нас зависело, мы сделали", – сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси.
Он указал, говоря о проблеме продовольствия, что "лицемерие демагогических "завываний" о том, что продовольствие и удобрения не находятся под санкциями, всем известно", передает РИА Новости
.
"Да, продовольствие как таковое не находится, но все необходимые действия для того, чтобы оно дошло до покупателя, находятся под санкциями", – пояснил Лавров.
Он напомнил в этой связи, что "американцы быстро опомнились и отменили санкции на удобрения".
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.