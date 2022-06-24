https://sputnik-georgia.ru/20220624/rossiya-predlagaet-zapadu-vzaimovygodnoe-sotrudnichestvo---lavrov-267795274.html

Россия предлагает Западу взаимовыгодное сотрудничество – Лавров

Россия предлагает Западу взаимовыгодное сотрудничество – Лавров

В Москве заявили об отказе Запада от предложений России по взаимовыгодному сотрудничеству 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T10:23+0400

2022-06-24T10:23+0400

2022-06-24T10:31+0400

россия

новости

в мире

обострение ситуации вокруг украины 2022

сергей лавров

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предлагала и предлагает Западу взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес, но он этого не хочет.Отношения Запада с Россией усугубились после начала специальной операции на Украине.Он указал, говоря о проблеме продовольствия, что "лицемерие демагогических "завываний" о том, что продовольствие и удобрения не находятся под санкциями, всем известно", передает РИА Новости."Да, продовольствие как таковое не находится, но все необходимые действия для того, чтобы оно дошло до покупателя, находятся под санкциями", – пояснил Лавров.Он напомнил в этой связи, что "американцы быстро опомнились и отменили санкции на удобрения".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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2022

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россия, новости, в мире, обострение ситуации вокруг украины 2022, сергей лавров