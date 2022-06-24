Tbilisi Open Air 2022 стартует в столице Грузии – программа
© Courtesy of Tbilisi Open Air / AlterVisionФестиваль Tbilisi Open Air
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В течение трех дней на четырех сценах фестиваля выступят более 60 зарубежных и грузинских бендов и музыкантов
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Американская инди-рок-группа Cigarettes After Sex, бельгиец Konoba и другие известные исполнители из разных стран выступят на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air 2022, который открывается в столице Грузии 24 июня.
В течение трех дней на четырех сценах фестиваля выступят более 60 зарубежных и грузинских бендов и музыкантов. Все это пройдет на территории Lisi Wonderland, близ столичного озера Лиси.
Sputnik Грузия предлагает полную программу выступлений:
© Courtesy of Tbilisi Open Air / AlterVisionФестиваль Tbilisi Open Air
Фестиваль Tbilisi Open Air
© Courtesy of Tbilisi Open Air / AlterVision
LINE UP:
24 июня, пятница
MAIN STAGE:
18:00 – MEME (NEWCOMER 2022)
18:40 – 4D MONSTER LOBSTERS
19:30 – KORDZ
20:30 – KONOBA
21:45 – BEDFORD FALLS
23:15 – CIGARETTES AFTER SEХ.
© Cigarettes After SexГруппа Cigarettes After Sex
Группа Cigarettes After Sex
© Cigarettes After Sex
EYESTAGE:
00:40 – JENNIFER CARDINI
03:40 – ROBAG WRUHME
06:40 – ACID PAULI
09:40 – BACHO
00:40 – SASHI
02:40 – GIUSEPPE
04:40 – STULTITIA
06:10 – DM3
07:40 – CHIKOVANI
09:10 – DIMITREE
10:40 – ELLARGE.
SINGER STAGE:
15:00 – PELARGONIA
16:00 – SALOME TSULUKIDZE & BAND
17:00 – DINI VIRSALADZE QUARTET.
25 июня, суббота
© Courtesy of Tbilisi Open Air / AlterVisionФестиваль Tbilisi Open Air
Фестиваль Tbilisi Open Air
© Courtesy of Tbilisi Open Air / AlterVision
MAIN STAGE:
18:30 – THE BLACK MARROWS
19:25 – KILLAGES
20:20 – არა
21:35 – MOKUMOKU
23:15 – ALT-J.
EYESTAGE:
00:40 – MAP.ACHE
03:40 – KONSTANTIN
06:40 – CHLOÉ
09:40 – TOMMA.
00:40 – OOGWAY
04:10 – AJJA
07:10 – KATANA
09:40 – ANCIENT OM
11:10 – IKA & USHERENKO
12:40 – KAYA MATU.
SINGER STAGE:
© Courtesy of Tbilisi Open Air / AlterVisionФестиваль Tbilisi Open Air
Фестиваль Tbilisi Open Air
© Courtesy of Tbilisi Open Air / AlterVision
14:00 – PROCESS
15:00 – კოლექტივი
16:00 – RESO KIKNADZE QUINTET
17:00 – BACHO JIKIDZE & BAND
00:30 – MELQO
01:30 – ZAZA MARJANISHVILI QUARTET.
26 июня, воскресенье
MAIN STAGE:
© courtesy of Andrey MaximovКонцерт группы "Океан Эльзы" на крыше
Концерт группы "Океан Эльзы" на крыше
© courtesy of Andrey Maximov
18:00 – NASH ALBERT
18:40 – წერილი
19:30 – EKO & VINDA FOLIO
20:30 – MOLCHAT DOMA
21:45 – RHYE
23:15 – OKEAN ELZY.
EYESTAGE:
00:40 – BARAC
03:40 – VAKO T
06:30 – GIO SHENGELIA
09:40 – PETRE INSPIRESCU.
SINGER STAGE:
13:40 – GUJA MARDINI QUARTET
14:30 – BLINKROOT
15:30 – LEVAN JAPARIDZE & FRIENDS
16:30 – UMA & TUOMAS
17:00 – TORNIKE GAGOSHVILI
00:30 – ADIKASHVILI & GABADZE
01:30 – PAPUNA SHARIKADZE QUARTET.
© Courtesy of Tbilisi Open Air / AlterVisionФестиваль Tbilisi Open Air
Фестиваль Tbilisi Open Air
© Courtesy of Tbilisi Open Air / AlterVision
Впервые фестиваль Tbilisi Open Air прошел в столице Грузии в 2009 году. Это самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе.
В разные годы гостями мероприятия становились такие известные исполнители, как группа "Ленинград", Земфира, британские коллективы и исполнители – Placebo, Morcheeba и Tom Odell.