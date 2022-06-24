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"Тбилсервис групп" очистил прилегающую к "Дезертирскому рынку" территорию
"Тбилсервис групп" очистил прилегающую к "Дезертирскому рынку" территорию
Такие очистительные мероприятия примут систематический характер, особенно в летний период, отметили городские власти 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T14:49+0400
2022-06-24T14:49+0400
2022-06-24T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Сотрудники компании "Тбилсервис групп" очистили территорию, прилегающую к т. н "Дезертирскому рынку", говорится в сообщении мэрии столицы."Тбилсервис групп" осуществляет в столице плановые очистительные работы. Площадь вокзала и улицы, прилегающие к "дезертирке" (ул. Цинамдзгвришвили, Абастумани и Тевдоре мгвдели) очистили специальной пеной."Служба очистки города будет проводить эти процессы каждую неделю, особенно в летнее время. Это для нашего города и района является очень актуальным", – заявил глава районной администрации Дидубе Владимир Дзнеладзе.В рамках очистительных работ также очищены и помыты контейнеры для мусора, а на улице Абастумани вместо старых контейнеров поставили новые."Мы составили график вместе с "Тбилсервис групп", и в месяц несколько раз будем вымывать улицы. У нас еще есть разные локации, например, территория, прилегающая к рынку Элиава. И там тоже пройдут работы. И это обязательно будет иметь систематический характер", – отметил мажоритарный депутат Дидубе в Сакребуло Гиви Чхартишвили.С очистительными работами на месте ознакомились заммэра Тбилиси Каха Гуледани, директор "Тбилсервис групп" Давид Пачулия, глава районной администрации Дидубе Владимир Дзнеладзе и мажоритарный депутат Гиви Чхартишвили.
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мэрия тбилиси, новости, грузия, общество, тбилсервис групп, тбилиси
"Тбилсервис групп" очистил прилегающую к "Дезертирскому рынку" территорию
Такие очистительные мероприятия примут систематический характер, особенно в летний период, отметили городские власти
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Сотрудники компании "Тбилсервис групп" очистили территорию, прилегающую к т. н "Дезертирскому рынку", говорится в сообщении мэрии столицы.
"Тбилсервис групп" осуществляет в столице плановые очистительные работы. Площадь вокзала и улицы, прилегающие к "дезертирке" (ул. Цинамдзгвришвили, Абастумани и Тевдоре мгвдели) очистили специальной пеной.
"Служба очистки города будет проводить эти процессы каждую неделю, особенно в летнее время. Это для нашего города и района является очень актуальным", – заявил глава районной администрации Дидубе Владимир Дзнеладзе.
В рамках очистительных работ также очищены и помыты контейнеры для мусора, а на улице Абастумани вместо старых контейнеров поставили новые.
"Мы составили график вместе с "Тбилсервис групп", и в месяц несколько раз будем вымывать улицы. У нас еще есть разные локации, например, территория, прилегающая к рынку Элиава. И там тоже пройдут работы. И это обязательно будет иметь систематический характер", – отметил мажоритарный депутат Дидубе в Сакребуло Гиви Чхартишвили.
С очистительными работами на месте ознакомились заммэра Тбилиси Каха Гуледани, директор "Тбилсервис групп" Давид Пачулия, глава районной администрации Дидубе Владимир Дзнеладзе и мажоритарный депутат Гиви Чхартишвили.