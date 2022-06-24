https://sputnik-georgia.ru/20220624/uslovie---deoligarkhizatsiya-gruziya-obratitsya-v-es-za-razyasneniyami-267828640.html

Условие – деолигархизация: Грузия обратится в ЕС за разъяснениями

Условие – деолигархизация: Грузия обратится в ЕС за разъяснениями

По словам премьера, власти Грузии отнесутся ответственно к этому вопросу 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T15:10+0400

2022-06-24T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Власти Грузии выполнят условие Евросоюза об избавлении от олигархов, но изначально нужна конкретика, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Деолигархизация является одним из 12 условий, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.По его словам, власти Грузии отнесутся ответственно к этому вопросу. При этом премьер-министр добавил, что Грузия не стоит перед таким вызовом.Гарибашвили подчеркнул, что не считает основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзину Иванишвили олигархом."Если кто-то оценивает роль Бидзины Иванишвили ненадлежащим образом, то для этого необходимы обоснования и аргументированные факты, а не политические общие оценки… Господин Иванишвили – не олигарх", – сказал Гарибашвили.Совет Евросоюза накануне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.

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политика, новости, грузия, бидзина иванишвили, брюссель, еврокомиссия, ираклий гарибашвили