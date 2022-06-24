В Грузии объявили шорт-лист конкурса "Национальная награда учителя"
© Courtesy of National Teacher Prize Национальная награда учителя
© Courtesy of National Teacher Prize
Победитель конкурса получит в качестве приза денежную премию в размере 15 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. В Грузии выявлена лучшая десятка конкурса "Национальной награды учителя", проходящего по инициативе коалиции "Образование для всех – Грузия", говорится в сообщении мероприятия.
Один из десяти педагогов в Международный день учителя – 5 октября – станет обладателем национальной награды учителя Грузии. В качестве приза победитель получит 15 тысяч лари (5,1 тысячи долларов).
В лучшую десятку учителей 2022 года вошли:
1.Каха Галдава (учитель истории №1 госшколы Самтредия)
2.Михаил Лабарткава (учитель химии тбилисской частной гимназии "Шавнабада")
3.Лали Маргиани (учительница грузинского, как второго языка в госшколе села Ходжорни в Марнеульском районе)
4.Нана Мгалоблишвили (учительница грузинского языка и литературы Чохатаурской церковноприходской школы имени Пресвятой Богородицы)
5.Хатуна Нозадзе (учительница тбилисской международной школы Баксвуда и №16 госшколы имени Давида Сараджишвили)
6.Нугзар Садиков (учитель гражданского образования тбилисской госшколы №55)
7.Мимоза Голиджашвили (учительница гражданского образования госшколы села Хилистави Горийского района)
8.Роланд Шавадзе (учитель английского языка госшколы села Мекеидзееби Хулоиского района)
9.Софио Дзиграшвили (педагог специальный Кутаисской госшколы №33)
10.Ира Дзирквадзе (учительница английского и грузинского языков и литературы в госшколе села Гумбати Цалкского района).
Национальная награда учителя была основана 13 мая 2017 года на основе меморандума коалиции "Образование для всех – Грузия" министерства образования и науки и Национального центра профессионального развития учителей.
Конкурс проходит в Грузии шестой раз и направлен на популяризацию профессии учителя. Конкурс является частью глобальной кампании The Global Teacher Prize.
Напомним, что очень успешным этот проект оказался для учителя из села Чибати (регион Гурия) Владимира (Ладо) Апхазава. Он стал финалистом международного конкурса The Global Teacher Prize 2019.
Сельский учитель Ладо Апхазава из Гурии
В 2017 году Апхазава, который преподает гражданское образование, завоевал "Национальную награду учителя", благодаря чему у него и появилась возможность поучаствовать в конкурсе The Global Teacher Prize 2019, финалистом которого он стал.
В 2019 году для участия в конкурсе поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Апхазава попал в список из 50 финалистов, а затем и в десятку. Финалистов конкурса в видеообращении объявил известный актер Хью Джекман.
В рамках этого конкурса ежегодно самому выдающемуся учителю в мире вручают денежную премию в размере 1 миллиона долларов. Апхазава отправился в Дубай, однако не смог выиграть главный приз.
При выборе победителя The Global Teacher Prize учитываются следующие критерии: признание достижений учителя в школе и за ее пределами, применение инновационных и эффективных методов обучения, побуждение других к освоению профессии учителя, внесение вклада в общественное обсуждение профессии и другие.