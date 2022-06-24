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На западе Грузии третий день борются с последствиями ливней
На западе Грузии третий день борются с последствиями ливней
В районах, пострадавших из-за стихии, создана специальная комиссия, которая изучает и подсчитывает ущерб 24.06.2022, Sputnik Грузия
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2022-06-24T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. В регионе Самегрело - Земо Сванети третий день борются с последствиями, вызванными ливнем - в селах затоплены дома, повреждена инфраструктура и уничтожена большая часть урожая.В зоне стихии продолжаются ликвидационные работы. На месте мобилизована специальная техника, работают соответствующие службы и группы добровольцев. Центральные улицы и приусадебные участки очищают от шлама.Из-за проливных дождей затоплены первые этажи домов, повреждены бытовые предметы, домашняя птица, а также большая часть урожая.Наводнение создало проблемы в селах, смыты внутренние дороги, повреждены мосты, дамбы и большая часть инфраструктуры.Из-за обильных дождей в Абашском районе накануне пришлось эвакуировать десяти семей.В селе Колобани Абашской административной единицы река Цхенисцкали прорвала дамбу и вышла из берегов. В результате затопленными оказались приусадебные угодья. В селе Норио река Абаша затопила жилые дома и посевы.Река Риони также вышла из берегов, в результате чего затопленными оказались поля кукурузы. Сложное положение и в остальных административных единицах региона. Их всего девять.Во всех районах, пострадавших из-за стихии, создана специальная комиссия, которая изучает и подсчитывает ущерб.
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новости, происшествия, грузия, абаша, непогода в грузии

На западе Грузии третий день борются с последствиями ливней

11:37 24.06.2022 (обновлено: 12:53 24.06.2022)
© Courtesy of City Hall of Abasha MunicipalityНепогода в Самегрело-Земо Сванети
Непогода в Самегрело-Земо Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2022
© Courtesy of City Hall of Abasha Municipality
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В районах, пострадавших из-за стихии, создана специальная комиссия, которая изучает и подсчитывает ущерб
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. В регионе Самегрело - Земо Сванети третий день борются с последствиями, вызванными ливнем - в селах затоплены дома, повреждена инфраструктура и уничтожена большая часть урожая.
© Courtesy of City Hall of Abasha MunicipalityНепогода в Самегрело-Земо Сванети
Непогода в Самегрело-Земо Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2022
Непогода в Самегрело-Земо Сванети
© Courtesy of City Hall of Abasha Municipality
В зоне стихии продолжаются ликвидационные работы. На месте мобилизована специальная техника, работают соответствующие службы и группы добровольцев. Центральные улицы и приусадебные участки очищают от шлама.
© Courtesy of City Hall of Abasha MunicipalityНепогода в Самегрело-Земо Сванети
Непогода в Самегрело-Земо Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2022
Непогода в Самегрело-Земо Сванети
© Courtesy of City Hall of Abasha Municipality
Из-за проливных дождей затоплены первые этажи домов, повреждены бытовые предметы, домашняя птица, а также большая часть урожая.
© Courtesy of City Hall of Abasha MunicipalityНепогода в Самегрело-Земо Сванети
Непогода в Самегрело-Земо Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2022
Непогода в Самегрело-Земо Сванети
© Courtesy of City Hall of Abasha Municipality
Наводнение создало проблемы в селах, смыты внутренние дороги, повреждены мосты, дамбы и большая часть инфраструктуры.
© Courtesy of City Hall of Abasha MunicipalityНепогода в Самегрело-Земо Сванети
Непогода в Самегрело-Земо Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2022
Непогода в Самегрело-Земо Сванети
© Courtesy of City Hall of Abasha Municipality
Из-за обильных дождей в Абашском районе накануне пришлось эвакуировать десяти семей.
© Courtesy of City Hall of Abasha MunicipalityНепогода в Самегрело-Земо Сванети
Непогода в Самегрело-Земо Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2022
Непогода в Самегрело-Земо Сванети
© Courtesy of City Hall of Abasha Municipality
В селе Колобани Абашской административной единицы река Цхенисцкали прорвала дамбу и вышла из берегов. В результате затопленными оказались приусадебные угодья. В селе Норио река Абаша затопила жилые дома и посевы.
© Courtesy of City Hall of Abasha MunicipalityНепогода в Самегрело-Земо Сванети
Непогода в Самегрело-Земо Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2022
Непогода в Самегрело-Земо Сванети
© Courtesy of City Hall of Abasha Municipality
Река Риони также вышла из берегов, в результате чего затопленными оказались поля кукурузы. Сложное положение и в остальных административных единицах региона. Их всего девять.
© Courtesy of City Hall of Abasha MunicipalityНепогода в Самегрело-Земо Сванети
Непогода в Самегрело-Земо Сванети - Sputnik Грузия, 1920, 24.06.2022
Непогода в Самегрело-Земо Сванети
© Courtesy of City Hall of Abasha Municipality
Во всех районах, пострадавших из-за стихии, создана специальная комиссия, которая изучает и подсчитывает ущерб.
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