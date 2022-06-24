https://sputnik-georgia.ru/20220624/vlasti-gruzii-gotovy-dogovarivatsya-s-oppoztsiiey-267829505.html

Власти Грузии выразили готовность договариваться с оппозицией

Власти Грузии выразили готовность договариваться с оппозицией

Представители правительства готовы даже прекратить бойкот оппозиционных телеканалов 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T15:31+0400

2022-06-24T15:31+0400

2022-06-24T15:55+0400

политика

грузия

новости

еврокомиссия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Власти Грузии готовы договариваться с оппозицией по поводу правил политической игры и идти на уступки, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.По его словам, главное - согласовать правила и чтобы политика оппозиционеров "была направлена не только на то, как разрушить страну или вызвать дестабилизацию".При этом премьер отметил, что представители правительства готовы даже прекратить бойкотировать оппозиционные телеканалы."Мы готовы ходить на управляемые ими (оппозицией - ред.) телеканалы, принимать участие в дебатах, если они будут реальными, а не будут спором и руганью", – сказал Гарибашвили.Совет Евросоюза накануне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты. Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.

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политика, грузия, новости, еврокомиссия, ираклий гарибашвили