https://sputnik-georgia.ru/20220624/zakrylas-vesennyaya-sessiya-parlamenta-gruzii-267842762.html

Закрылась весенняя сессия парламента Грузии

Закрылась весенняя сессия парламента Грузии

Депутаты не исключают назначения внеочередной сессии для принятия ряда решений 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T18:24+0400

2022-06-24T18:24+0400

2022-06-24T18:24+0400

грузия

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новости

парламент грузии

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Парламент Грузии собирается на сессию два раза в год. Весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.В данный момент неизвестно, как скоро законодательный орган вернется к работе. Депутаты не исключают назначения внеочередной сессии для принятия ряда решений.Согласно Конституции Грузии работа парламента Грузии должна возобновиться в рамках осенней сессии в первый вторник сентября.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, парламент грузии, шалва папуашвили