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Закрылась весенняя сессия парламента Грузии
Закрылась весенняя сессия парламента Грузии
Депутаты не исключают назначения внеочередной сессии для принятия ряда решений 24.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-24T18:24+0400
2022-06-24T18:24+0400
2022-06-24T18:24+0400
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политика
новости
парламент грузии
шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Парламент Грузии собирается на сессию два раза в год. Весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.В данный момент неизвестно, как скоро законодательный орган вернется к работе. Депутаты не исключают назначения внеочередной сессии для принятия ряда решений.Согласно Конституции Грузии работа парламента Грузии должна возобновиться в рамках осенней сессии в первый вторник сентября.
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грузия, политика, новости, парламент грузии, шалва папуашвили
Закрылась весенняя сессия парламента Грузии
Депутаты не исключают назначения внеочередной сессии для принятия ряда решений
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Парламент Грузии собирается на сессию два раза в год. Весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.
"В соответствии с Конституцией Грузии объявляю весеннюю сессию парламента закрытой", - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро законодательного органа.
В данный момент неизвестно, как скоро законодательный орган вернется к работе. Депутаты не исключают назначения внеочередной сессии для принятия ряда решений.
Согласно Конституции Грузии работа парламента Грузии должна возобновиться в рамках осенней сессии в первый вторник сентября.