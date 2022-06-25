https://sputnik-georgia.ru/20220625/dtp-v-stolitse-gruzii-postradali-tri-cheloveka-267874577.html

ДТП в столице Грузии: пострадали три человека

ДТП в столице Грузии: пострадали три человека

На автомобильной трассе столкнулось сразу четыре автомобиля 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T20:42+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Три человека пострадали в результате крупной аварии на окраине Тбилиси в районе Поничала, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, на автомобильной трассе столкнулось сразу четыре автомобиля.Всех троих пострадавших доставили в ближайшую клинику. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.На месте работают эксперты, которые должны установить причину аварии.

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дтп в тбилиси, дтп, грузия, происшествия, новости