https://sputnik-georgia.ru/20220625/dva-zolota-gruziny-vyigrali-chempionat-evropy-sredi-yuniorov-po-dzyudo-267859186.html

Два золота: грузины выиграли чемпионат Европы среди юниоров по дзюдо

Два золота: грузины выиграли чемпионат Европы среди юниоров по дзюдо

Уже завтра состоится первенство континента в весовых категориях юношей 81, 90, +90 и девушек 70, +70 кг 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T12:16+0400

2022-06-25T12:16+0400

2022-06-25T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Саба Самадашвили (66 кг) и Георгий Мишвелидзе (73 кг) завоевали золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров по дзюдо в хорватском Порече.Самадашвили иппоном победил в финале француза Киллиана Ноэля, а Мишвелидзе благодаря вазари победил серба Михайло Симина.Завтра состоится первенство континента в весовых категориях юношей 81, 90, +90 и девушек 70, +70 кг.Командные соревнования пройдут 26 июня. От Грузии там будут бороться Мате Чапуришвили, Нодар Алапишвили, Тамаз Биганашвили и Лизи Кварцхава.Стоит отметить, что вчера на чемпионате Европы Давид Ломиташвили (55 кг) завоевал бронзовую медаль.

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федерация дзюдо грузии, европа, спорт, грузия, новости