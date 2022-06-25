https://sputnik-georgia.ru/20220625/dva-zolota-gruziny-vyigrali-chempionat-evropy-sredi-yuniorov-po-dzyudo-267859186.html
Два золота: грузины выиграли чемпионат Европы среди юниоров по дзюдо
Два золота: грузины выиграли чемпионат Европы среди юниоров по дзюдо
Уже завтра состоится первенство континента в весовых категориях юношей 81, 90, +90 и девушек 70, +70 кг 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T12:16+0400
2022-06-25T12:16+0400
2022-06-25T12:16+0400
федерация дзюдо грузии
европа
спорт
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/19/267858653_0:214:2049:1366_1920x0_80_0_0_c012b1508d4e9551885eaf679a3e0382.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Саба Самадашвили (66 кг) и Георгий Мишвелидзе (73 кг) завоевали золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров по дзюдо в хорватском Порече.Самадашвили иппоном победил в финале француза Киллиана Ноэля, а Мишвелидзе благодаря вазари победил серба Михайло Симина.Завтра состоится первенство континента в весовых категориях юношей 81, 90, +90 и девушек 70, +70 кг.Командные соревнования пройдут 26 июня. От Грузии там будут бороться Мате Чапуришвили, Нодар Алапишвили, Тамаз Биганашвили и Лизи Кварцхава.Стоит отметить, что вчера на чемпионате Европы Давид Ломиташвили (55 кг) завоевал бронзовую медаль.
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/19/267858653_110:0:1931:1366_1920x0_80_0_0_ba37b291df17cab220f439920f15f6ab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
федерация дзюдо грузии, европа, спорт, грузия, новости
Два золота: грузины выиграли чемпионат Европы среди юниоров по дзюдо
Уже завтра состоится первенство континента в весовых категориях юношей 81, 90, +90 и девушек 70, +70 кг
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Саба Самадашвили (66 кг) и Георгий Мишвелидзе (73 кг) завоевали золотые медали на чемпионате Европы среди юниоров по дзюдо в хорватском Порече.
Самадашвили иппоном победил в финале француза Киллиана Ноэля, а Мишвелидзе благодаря вазари победил серба Михайло Симина.
Завтра состоится первенство континента в весовых категориях юношей 81, 90, +90 и девушек 70, +70 кг.
Командные соревнования пройдут 26 июня. От Грузии там будут бороться Мате Чапуришвили, Нодар Алапишвили, Тамаз Биганашвили и Лизи Кварцхава.
Стоит отметить, что вчера на чемпионате Европы Давид Ломиташвили (55 кг) завоевал бронзовую медаль.