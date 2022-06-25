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Электроснабжение будет временно ограничено в районе Мтацминда 25 июня
Электроснабжение будет временно ограничено в районе Мтацминда 25 июня
После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, отметили в "Теласи" 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T10:10+0400
2022-06-25T10:10+0400
2022-06-25T10:10+0400
компания "теласи"
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электроэнергия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Мтацминдского района Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 25 июня.Как сообщили в компании "Теласи", с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Вирсаладзе, Броссе, Алекси Месхишвили, Чантурия и Атонели.Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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Sputnik Грузия
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компания "теласи", теласи, электроэнергия, тбилиси, грузия, новости
Электроснабжение будет временно ограничено в районе Мтацминда 25 июня
После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, отметили в "Теласи"
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Мтацминдского района Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 25 июня.
Как сообщили в компании "Теласи", с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Вирсаладзе, Броссе, Алекси Месхишвили, Чантурия и Атонели.
Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.