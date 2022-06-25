https://sputnik-georgia.ru/20220625/elektrosnabzhenie-budet-vremenno-ogranicheno-v-rayone-mtatsminda-25-iyunya-267826183.html

Электроснабжение будет временно ограничено в районе Мтацминда 25 июня

Электроснабжение будет временно ограничено в районе Мтацминда 25 июня

После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, отметили в "Теласи" 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T10:10+0400

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компания "теласи"

теласи

электроэнергия

тбилиси

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Мтацминдского района Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 25 июня.Как сообщили в компании "Теласи", с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Вирсаладзе, Броссе, Алекси Месхишвили, Чантурия и Атонели.Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

компания "теласи", теласи, электроэнергия, тбилиси, грузия, новости