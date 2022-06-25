https://sputnik-georgia.ru/20220625/festival-morozhenogo-proydet-v-botanicheskom-sadu-tbilisi-267648915.html

Фестиваль мороженого пройдет в Ботаническом саду Тбилиси

Фестиваль мороженого пройдет в Ботаническом саду Тбилиси

В грузинской столице пройдет самый сладкий и прохладный фестиваль для детей и не только 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T21:20+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Фестиваль мороженого со множеством разных развлекательных мероприятий пройдет в столичном Ботаническом саду 2 и 3 июля, говорится в сообщении организаторов.В день открытия фестиваля организаторы анонсируют концерт с участниками музыкального детского проекта "Ранина", а также с юным исполнителем Никой Каджая, который представлял Грузию на "Детском Евровидении" в 2021 году.Разумеется, не обойдется и без мороженого, вкусного кофе, бельгийских вафель и многих других вкусностей, обещают организаторы.На второй день фестиваль обещает быть еще более насыщенным, ведь помимо различных видов мороженого, гости фестиваля, а точнее их дети, смогут хорошо развлечься.Об их настроении позаботятся аниматоры и герои мультфильмов. Гостей ожидает развлекательное шоу, розыгрыши и диджей. Мероприятия будут проходить с 14:00 до 20:00.

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мороженое, культура, новости, грузия, культурная жизнь грузии, развлечения, тбилисский ботанический сад