https://sputnik-georgia.ru/20220625/gruzinskoe-detstvo-glav-mid-rossii-267838560.html

Грузинское детство глав МИД России

Грузинское детство глав МИД России

Евгений Примаков, Игорь Иванов и Сергей Лавров – люди, которые не понаслышке знакомы с Тбилиси, грузинскими традициями и особенностями национального характера 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T15:34+0400

2022-06-25T15:34+0400

2022-06-25T15:34+0400

грузия

евгений примаков

сергей лавров

тбилиси

москва

мид россии

аналитика

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"Жили в Грузии? Приняты!" Кажется, именно такое короткое собеседование проходили министры иностранных дел России перед назначением на столь высокопоставленную должность. Шутки в сторону, но трое из четырех главных российских дипломатов провели свои ранние годы в солнечной Грузии.Евгений ПримаковВторой по счету министр иностранных дел России Евгений Примаков, который служил на этом посту в 1996-1998 годы, родился в Киеве. Это не помешало ему провести детство в Тбилиси – сразу после рождения ребенка мать будущего политика Анна Примакова вернулась в Тбилиси, где жила ее семья. Она работала акушером-гинекологом в Железнодорожной больнице грузинской столицы, затем в женской консультации Тбилисского прядильно-трикотажного комбината.Евгений рос в самом интернациональном районе Тбилиси, на Плеханова, где жили люди разных национальностей – грузины, армяне, курды, евреи, поляки, немцы, русские. По информации из открытых источников, с детства Примаков говорил по-грузински и по-армянски.В школу Примаков пошел в Марнеули (регион Квемо-Картли). После седьмого класса школы, в 1944 году, он поступил курсантом в военно-морское подготовительное училище в Баку, практику проходил на учебном корабле "Правда". Через два года Примакова отчислили по состоянию здоровья, так как у него обнаружили начальную стадию туберкулеза.Это стало причиной его возвращения в Тбилиси, где в 1948 году он закончил 14-ю мужскую среднюю школу. Педагоги отмечали особые способности Примакова к языкам и математическим наукам. После окончания школы он продолжил образование в России.Свою жизнь Примаков связал с грузинкой. Его первой женой была студентка Грузинского политехнического института Лаура Харадзе, приемная дочь советского генерала Михаила Гвишиани.Игорь ИвановЭтот министр иностранных дел России не только провел детство в Грузии, но и наполовину является грузином. Елена (Элико) Сагирашвили – уроженка Грузии, служащая ГАИ, родила Иванова 23 сентября 1945 года.С года до шести лет Иванов жил у родителей матери в Грузии. Детство Иванова прошло на востоке Грузии, в районе Ахмета, который расположен недалеко от Панкисского ущелья (регион Кахети).В одном из своих публичных выступлений, будучи уже министром иностранных дел России, Иванов сказал: "Я люблю Грузию и являюсь наполовину грузином".Сергей ЛавровО том, что действующий глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров – уроженец Тбилиси, говорит чуть ли не каждый второй житель столицы Грузии. Правда, в официальной биографии дипломата значится, что он русский и родился в Москве. Казалось бы, все вопросы отпадают, если бы не одно "но" – грузинам не свойственно верить во все, что написано.Тбилисским прошлым Лаврова давно заинтересовалась грузинская пресса. Так, газетчикам удалось установить, что Лавров жил на Араратской улице в историческом районе Авлабари, учился в 93-й, ныне 84-й школе столицы.Один из лидеров армянской диаспоры в Тбилиси Ван Байбурт, который претендует на достоверность своих сведений, подтвердил, что Лавров действительно жил на Араратской улице. А вот в тбилисской 93-й школе он все-таки не учился – родители переехали в Москву, когда мальчик был в дошкольном возрасте.В феврале 2005 года, когда Лавров был в Ереванском славянском университете, студенты спросили его, не мешает ли ему его армянское происхождение. Он ответил: "У меня тбилисские корни, потому что мой отец оттуда, во мне течет армянская кровь и никакая другая. Эта кровь ни в чем мне не мешает".Генацвале, дипломатыЛюди, определяющие внешнюю политику России, провели в Грузии самые важные годы своей жизни – ведь, как известно, все идет из детства. При этом последние десятилетия отношения Грузии и России переживают не лучшие времена. О причинах можно спорить бесконечно, ясно одно – грузинское детство Примакова, Иванова и Лаврова никак не влияет на их работу. Все они стояли и стоят на страже российских интересов во внешней политике.Вот такие они, кадры из Грузии. И, наверное, никто не удивится, если следующий глава МИД России тоже будет родом из Грузии. Такая почти традиция.

https://sputnik-georgia.ru/20180823/Kakim-byl-Evgeniy-Primakov-vospominaniya-zhiteley-Tbilisi-241817396.html

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грузия, евгений примаков, сергей лавров, тбилиси, москва, мид россии, аналитика