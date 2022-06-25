https://sputnik-georgia.ru/20220625/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-25-iyunya-2022-267795439.html

Какой сегодня церковный праздник: 25 июня 2022

Какой сегодня церковный праздник: 25 июня 2022

По православному церковному календарю 25 июня 2022 отмечают день памяти cвятых Онуфрия, Иоанна, Ираклемона, Андрея, Феофила и Петра

2022-06-25T01:01+0400

2022-06-25T01:01+0400

2022-06-25T01:01+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.Онуфрий ВеликийПо церковному календарю 25 июня поминают преподобного Онуфрия Великого – одного из знаменитых раннехристианских отшельников, жившего в IV веке.В молодости будущий cвятой, который воспитывался в египетской обители Эрити, ушел из монастыря в пустыню, чтобы познать суровую жизнь пустынника. Онуфрий в труднодоступной местности встретил старца-отшельника, который, став его учителем, наставлял до своей кончины.В пустыне преподобный провел 60 лет. По словам преподобного Пафнутия, описавшего жизнь святого, хлеб и Святое Причастие ему приносили ангелы. Пафнутий, встретив отшельника в пустыне, сначала испугался, так как живя в пустыне он зарос густым белым волосом.Онуфрий, по некоторым данным, был сыном персидского царя, который отдал ребенка в монастырь по внушению свыше.Иоанн, Ираклемон, Андрей и ФеофилПо церковному календарю 25 июня поминают преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила, подвизавшихся в египетской пустыне в IV веке.Все они были детьми начальников города Оксиринх (в Средyем Египте). Подружились они еще в училище, и изучая светские науки, захотели постичь мудрость духовную.Решив себя посвятить подвижничеству, они удалились в пустыню, и встретив отшельника, достигшего глубокой старости, прожили с ним год, запоминая духовные наставления. Когда пустынник умер, преподобные, оставшись в пустыне, поселились в разных местах, питаясь дикорастущими овощами, вкушая лишь два раза в неделю.С понедельника по пятницу каждый из них проводил время уединенно в окрестных горах и пещерах, а по субботам и воскресеньям собирались вместе для общей молитвы и удостаивались Святого Причащения от Божия Ангела. Они мирно скончались, прожив так примерно 60 лет.Петр АфонскийПо церковному календарю 25 июня поминают Петра Афонского – одного из первых монахов на святой горе Афон, жившего VII-VIII веках.Служил будущий святой полководцем в Византийской империи. Во время войны с персами, попав в плен, он пришел к мысли, что наказан за невыполнение обета – Петр в молодости собирался принять постриг, но этого не сделал.Пленник стал молиться о помощи Николаю Чудотворцу. Святой явился узнику вместе с Симеоном Богоприимцем и освободил его чудесным образом из плена.Постриг Петра в монахи папа Римский, которому накануне явился во сне Николай Угодник и предупредил, что придет к нему человек с просьбой о постриге.Петру после пострига и обучения в Риме явилась Пресвятая Богородица, повелевшая ему поселиться на горе Афон.Святой прожил на Афоне отшельником в пещере 53 года. Охотник, случайно обнаруживший монаха, захотел присоединиться к нему. Но монах сказал, чтобы он тщательно испытав свою готовность к суровой монашеской жизни, приходил через год.Охотник через год вернулся со своим братом, одержимым бесом. Но преподобного застали скончавшимся, а бесноватый, прикоснувшись к его телу, исцелился.ИмениныПо церковному календарю 25 июня именины отмечают Анна, Андрей, Арсений, Иона, Иван, Петр, Степан, Тимофей и Юлиан.Материал подготовлен на основе открытых источников

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