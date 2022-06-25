https://sputnik-georgia.ru/20220625/konstitutsionnyy-sud-prinyal-isk-o-polnomochiyakh-prezidenta-gruzii-267862155.html

Конституционный суд принял иск о полномочиях президента Грузии

Конституционный суд принял иск о полномочиях президента Грузии

Пленум Конституционного суда назвал вопрос назначения или отказа в назначении послов важным государственным вопросом, требующим изучения 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T13:47+0400

2022-06-25T13:47+0400

2022-06-25T14:42+0400

грузинская мечта

саломе зурабишвили

политика

грузия

новости

конституционный суд грузии

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Конституционный суд принял иск правительства об определении полномочий Грузии в вопросе назначения послов.Еще в марте правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила президента страны Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции. Правительство уверено в том, что Конституционный суд Грузии докажет отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов.Пленум Конституционного суда назвал вопрос назначения или отказа в назначении послов важным государственным вопросом, требующим изучения.Ранее "Грузинская мечта" инициировала изменения в закон "О конституционном суде", которые позволяют обжаловать в суде действия или бездействие президента Грузии, Генпрокурора или правительства. Парламент окончательно утвердил поправки 14 апреля.Как отметили в администрации правительства, конституционным иском правительство Грузии просит разъяснений касательно разделения полномочий между президентом Грузии и правительством Грузии касательно назначения и увольнения послов и глав дипломатических представительств.Правительство отметило, что Грузия – парламентская республика, в которой Конституция не наделяет президента ни исполнительной властью, ни полномочиями участвовать в реализации внутренней и внешней политики страны. Это является эксклюзивной прерогативой правительства Грузии.

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грузинская мечта, саломе зурабишвили , политика, грузия, новости, конституционный суд грузии