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Конституционный суд принял иск о полномочиях президента Грузии
Конституционный суд принял иск о полномочиях президента Грузии
Пленум Конституционного суда назвал вопрос назначения или отказа в назначении послов важным государственным вопросом, требующим изучения 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T13:47+0400
2022-06-25T13:47+0400
2022-06-25T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Конституционный суд принял иск правительства об определении полномочий Грузии в вопросе назначения послов.Еще в марте правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила президента страны Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции. Правительство уверено в том, что Конституционный суд Грузии докажет отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов.Пленум Конституционного суда назвал вопрос назначения или отказа в назначении послов важным государственным вопросом, требующим изучения.Ранее "Грузинская мечта" инициировала изменения в закон "О конституционном суде", которые позволяют обжаловать в суде действия или бездействие президента Грузии, Генпрокурора или правительства. Парламент окончательно утвердил поправки 14 апреля.Как отметили в администрации правительства, конституционным иском правительство Грузии просит разъяснений касательно разделения полномочий между президентом Грузии и правительством Грузии касательно назначения и увольнения послов и глав дипломатических представительств.Правительство отметило, что Грузия – парламентская республика, в которой Конституция не наделяет президента ни исполнительной властью, ни полномочиями участвовать в реализации внутренней и внешней политики страны. Это является эксклюзивной прерогативой правительства Грузии.
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грузинская мечта, саломе зурабишвили , политика, грузия, новости, конституционный суд грузии
Конституционный суд принял иск о полномочиях президента Грузии
13:47 25.06.2022 (обновлено: 14:42 25.06.2022)
Пленум Конституционного суда назвал вопрос назначения или отказа в назначении послов важным государственным вопросом, требующим изучения
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Конституционный суд принял иск правительства об определении полномочий Грузии в вопросе назначения послов.
Еще в марте правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила президента страны Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции. Правительство уверено в том, что Конституционный суд Грузии докажет отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов.
"Пленум Конституционного суда разделил обоснованное предложение председателя Конституционного суда, согласно которому конституционная оценка отказа президентом Грузии назначать послов и других дипломатических представителей, представленных правительством Грузии, требует разъяснения полномочий президента и правительства в рамках Конституции Грузии", – говорится в сообщении суда.
Пленум Конституционного суда назвал вопрос назначения или отказа в назначении послов важным государственным вопросом, требующим изучения.
Ранее "Грузинская мечта" инициировала изменения в закон "О конституционном суде", которые позволяют обжаловать в суде действия или бездействие президента Грузии, Генпрокурора или правительства. Парламент окончательно утвердил поправки 14 апреля.
Как отметили в администрации правительства, конституционным иском правительство Грузии просит разъяснений касательно разделения полномочий между президентом Грузии и правительством Грузии касательно назначения и увольнения послов и глав дипломатических представительств.
Правительство отметило, что Грузия – парламентская республика, в которой Конституция не наделяет президента ни исполнительной властью, ни полномочиями участвовать в реализации внутренней и внешней политики страны. Это является эксклюзивной прерогативой правительства Грузии.