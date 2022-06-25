https://sputnik-georgia.ru/20220625/krupnye-protesty-i-besporyadki-v-germanii-iz-za-sammita-g7---foto-267874165.html

Крупные протесты в Германии из-за саммита G7 – фото

Крупные протесты в Германии из-за саммита G7 – фото

Тысячи демонстрантов вышли в Мюнхене на улицы в связи с саммитом G7. Протестующие требуют от мировых лидеров отказа от ископаемой энергетики, поддержки... 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T20:28+0400

2022-06-25T20:28+0400

2022-06-25T21:45+0400

новости в фотографиях

фотоленты

фотография

акции протеста

германия

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/19/267868151_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_452553f6147f16097ef0e912359b670c.jpg

Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в Баварии. Для ликвидации беспорядков и сдерживания протестующих привлечены дополнительные силы полиции.

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости в фотографиях, фотоленты, фотография, акции протеста, германия, g7, фото