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Крупные протесты в Германии из-за саммита G7 – фото
Крупные протесты в Германии из-за саммита G7 – фото
Тысячи демонстрантов вышли в Мюнхене на улицы в связи с саммитом G7. Протестующие требуют от мировых лидеров отказа от ископаемой энергетики, поддержки... 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T20:28+0400
2022-06-25T20:28+0400
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Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в Баварии. Для ликвидации беспорядков и сдерживания протестующих привлечены дополнительные силы полиции.
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новости в фотографиях, фотоленты, фотография, акции протеста, германия, g7, фото
Крупные протесты в Германии из-за саммита G7 – фото 20:28 25.06.2022 (обновлено: 21:45 25.06.2022)
Тысячи демонстрантов вышли в Мюнхене на улицы в связи с саммитом G7. Протестующие требуют от мировых лидеров отказа от ископаемой энергетики, поддержки многообразия видов, соцсправедливости и борьбы с голодом
Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в Баварии. Для ликвидации беспорядков и сдерживания протестующих привлечены дополнительные силы полиции.
© AP Photo / Martin Meissner
Первые столкновения протестующих с полицией уже начались.
Первые столкновения протестующих с полицией уже начались.
© AP Photo / Matthias Schrader
Похоже, это лишь начало, так как саммит G7 будет проходить в Баварии три дня.
Похоже, это лишь начало, так как саммит G7 будет проходить в Баварии три дня.
© AP Photo / Martin Meissner
Участие в протестах уже принимают тысячи человек.
Участие в протестах уже принимают тысячи человек.
© AP Photo / Matthias Schrader
Протестующих пытаются сдержать силы полиции и спецназа.
Протестующих пытаются сдержать силы полиции и спецназа.
© AP Photo / Martin Meissner
Протестующие требуют от мировых лидеров отказа от ископаемой энергетики, поддержки многообразия видов, соцсправедливости и борьбы с голодом.
Протестующие требуют от мировых лидеров отказа от ископаемой энергетики, поддержки многообразия видов, соцсправедливости и борьбы с голодом.
© AP Photo / Matthias Schrader
Когда аргументы не действуют - даже крики не помогут.
Когда аргументы не действуют - даже крики не помогут.
© AP Photo / Matthias Schrader
Ранее правоохранители заявляли о том, что в уличных акциях протеста зарегистрировано участие в общей сложности 20 тысяч человек.
Ранее правоохранители заявляли о том, что в уличных акциях протеста зарегистрировано участие в общей сложности 20 тысяч человек.
© AP Photo / Martin Meissner
Люди выходят на митинг с многочисленными плакатами и огромными транспарантами.
Люди выходят на митинг с многочисленными плакатами и огромными транспарантами.
© AP Photo / Matthias Schrader
Протестующие пытаются прорвать полицейские кордоны.
Протестующие пытаются прорвать полицейские кордоны.
© AP Photo / Matthias Schrader
Поэтому для сдерживания толпы на место проведения акций направляются дополнительные силы полиции.
Поэтому для сдерживания толпы на место проведения акций направляются дополнительные силы полиции.
© AP Photo / Martin Meissner
Об участии в акциях протеста, приуроченных к саммиту G7, раньше заявили в 15 общественных организациях, в том числе в Фонде защиты дикой природы WWF.
Об участии в акциях протеста, приуроченных к саммиту G7, раньше заявили в 15 общественных организациях, в том числе в Фонде защиты дикой природы WWF.
© AP Photo / Matthias Schrader
Саммит G7 пройдет в замке Эльмау недалеко от Гармиш-Партенкирхена с 26 по 28 июня 2022 года. Митингующие заняли территорию неподалеку.
Саммит G7 пройдет в замке Эльмау недалеко от Гармиш-Партенкирхена с 26 по 28 июня 2022 года. Митингующие заняли территорию неподалеку.