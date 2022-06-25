https://sputnik-georgia.ru/20220625/made-in-georgia-v-tbilisi-otkrylas-gruzinskaya-agroyarmarka-267772447.html
Made in Georgia: в Тбилиси открылась грузинская агроярмарка
Made in Georgia: в Тбилиси открылась грузинская агроярмарка
Столичный сад "Дедаэна" приглашает на вкусный фестиваль грузинской продукции 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T16:47+0400
2022-06-25T16:47+0400
2022-06-25T16:47+0400
грузия
культура
оон
выставка-продажа агропродукции и технологий agro batumi 2017
продукты питания
выставка
общество
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Агроярмарка, где представлена исключительно грузинская продукция, открылась в столичном саду "Дедаэна" 25 и 26 июня, говорится в сообщении организаторов.Агроярмарка – мероприятие для тех, кто хочет попробовать настоящие грузинские продукты, выращенные и изготовленные местными фермерами, будь то молочные продукты, натуральный мед, вкусное варенье или острая аджика.Агроярмарка пройдет при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, а также при поддержке инициативы Европейского Союза под названием "Инновационный проект ЕС для конкурентоспособности частного сектора в Грузии".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, культура, оон, выставка-продажа агропродукции и технологий agro batumi 2017, продукты питания, выставка, общество
Made in Georgia: в Тбилиси открылась грузинская агроярмарка
Столичный сад "Дедаэна" приглашает на вкусный фестиваль грузинской продукции
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Агроярмарка, где представлена исключительно грузинская продукция, открылась в столичном саду "Дедаэна" 25 и 26 июня, говорится в сообщении организаторов.
Агроярмарка – мероприятие для тех, кто хочет попробовать настоящие грузинские продукты, выращенные и изготовленные местными фермерами, будь то молочные продукты, натуральный мед, вкусное варенье или острая аджика.
"Наряду с настоящими грузинскими продуктами, вы увидите и результат особой традиции приготовления того или иного продукта. Представленные на агроярмарке продукты отличаются местопроисхождением – историческими, культурными или территориальными особенностями. В этом причина их уникальности", – пишут организаторы.
Агроярмарка пройдет при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, а также при поддержке инициативы Европейского Союза под названием "Инновационный проект ЕС для конкурентоспособности частного сектора в Грузии".