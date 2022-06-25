https://sputnik-georgia.ru/20220625/muzykalnyy-festival-swing-proydet-na-zapade-gruzii-267632112.html
Музыкальный фестиваль SWING пройдет на западе Грузии
Музыкальный фестиваль SWING пройдет на западе Грузии
Цель фестиваля – объединить грузинских и зарубежных артистов, и способствовать развитию местной электронной сцены 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T22:40+0400
2022-06-25T22:40+0400
2022-06-25T22:40+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Масштабный музыкальный фестиваль SWING соберет на Золотом озере города Поти (регион Самегрело - Земо Сванетии) местных и иностранных музыкантов и исполнителей с 5 по 8 августа.Цель фестиваля – объединить грузинских и зарубежных артистов, и способствовать развитию местной электронной сцены. Авторы проекта намерены показать преимущества географического положения древнего портового города, а также внести свой вклад в культурное и экономическое развитие региона.На трех сценах фестиваля выступят немецкий продюсер, диджей Roman Flügel, диджей из Мадрида Oscar Mulero, немецкий артист Gene On Earth, а также представители грузинской электронной музыки – Hatsvali, Yanamaste, Kvanchi B2B Dito и другие.Организаторы напоминают о возрастном ограничении. На мероприятие будут допускаться лишь лица, достигшие 18 лет.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
поти, электронная музыка, клубная электронная музыка, грузия, новости, культура, фестиваль, анонсы
Музыкальный фестиваль SWING пройдет на западе Грузии
Цель фестиваля – объединить грузинских и зарубежных артистов, и способствовать развитию местной электронной сцены
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Масштабный музыкальный фестиваль SWING соберет на Золотом озере города Поти (регион Самегрело - Земо Сванетии) местных и иностранных музыкантов и исполнителей с 5 по 8 августа.
Цель фестиваля – объединить грузинских и зарубежных артистов, и способствовать развитию местной электронной сцены. Авторы проекта намерены показать преимущества географического положения древнего портового города, а также внести свой вклад в культурное и экономическое развитие региона.
На трех сценах фестиваля выступят немецкий продюсер, диджей Roman Flügel, диджей из Мадрида Oscar Mulero, немецкий артист Gene On Earth, а также представители грузинской электронной музыки – Hatsvali, Yanamaste, Kvanchi B2B Dito и другие.
Организаторы напоминают о возрастном ограничении. На мероприятие будут допускаться лишь лица, достигшие 18 лет.