https://sputnik-georgia.ru/20220625/muzykalnyy-festival-swing-proydet-na-zapade-gruzii-267632112.html

Музыкальный фестиваль SWING пройдет на западе Грузии

Музыкальный фестиваль SWING пройдет на западе Грузии

Цель фестиваля – объединить грузинских и зарубежных артистов, и способствовать развитию местной электронной сцены 25.06.2022, Sputnik Грузия

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поти

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Масштабный музыкальный фестиваль SWING соберет на Золотом озере города Поти (регион Самегрело - Земо Сванетии) местных и иностранных музыкантов и исполнителей с 5 по 8 августа.Цель фестиваля – объединить грузинских и зарубежных артистов, и способствовать развитию местной электронной сцены. Авторы проекта намерены показать преимущества географического положения древнего портового города, а также внести свой вклад в культурное и экономическое развитие региона.На трех сценах фестиваля выступят немецкий продюсер, диджей Roman Flügel, диджей из Мадрида Oscar Mulero, немецкий артист Gene On Earth, а также представители грузинской электронной музыки – Hatsvali, Yanamaste, Kvanchi B2B Dito и другие.Организаторы напоминают о возрастном ограничении. На мероприятие будут допускаться лишь лица, достигшие 18 лет.

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поти, электронная музыка, клубная электронная музыка, грузия, новости, культура, фестиваль, анонсы