https://sputnik-georgia.ru/20220625/ot-gepatita-s-v-gruzii-po-programme-eliminatsii-vylechilis-80-tysyach-chelovek--267856988.html

От гепатита С в Грузии по программе элиминации вылечились 80 тысяч человек

От гепатита С в Грузии по программе элиминации вылечились 80 тысяч человек

Об успехах страны в этом направлении грузинские специалисты рассказали в Лондоне 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T10:51+0400

2022-06-25T10:51+0400

2022-06-25T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. От гепатита C в рамках программы по элиминации в Грузии вылечились 80 тысяч человек, говорится в сообщении Тбилисской инфекционной больницы.На Международном конгрессе по печени в Лондоне Центром инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии Грузии в очередной раз было заявлено, что страна является безоговорочным лидером в мире по элиминации гепатита С, отметили в клинике.На конгрессе было представлено три стендовых доклада по ключевым вопросам программы ликвидации гепатита С в Грузии, таким как подведение результатов пятилетнего лечебного компонента, внедрение лечения гепатита С в систему первичной медико-санитарной помощи и другое.Стендовые доклады, которые были представлены профессором, ведущим сотрудником Центра Акакием Абутидзе, получили высокую оценку участников конгресса и ведущих международных экспертов."В очередной раз было заявлено, что Грузия является безоговорочным лидером в мире на пути элиминации гепатита С. Символично, что этот съезд проходит в том же городе и в том же конгресс-центре, где восемь лет назад, в апреле 2014 года, мы впервые сообщили об инициативе Грузии по элиминации гепатита С, и где было принято решение сделать Грузию первой в мире в этой области", – говорится в сообщении.Программа, начатая в 2015 году, успешно осуществляется. В рамках программы уже вылечено около восьмидесяти тысяч человек с гепатитом С, а распространенность гепатита С в стране снизилась с 5,4 до 1,8%, согласно совместному исследованию NCDC Грузии и CDC США, что, как отмечают в инфекционной больнице, является очень хорошим результатом.

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гепатит с, лондон, новости, общество, грузия