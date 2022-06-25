https://sputnik-georgia.ru/20220625/otstavka-pravitelstva-gruzii-vlasti-i-oppozitsiya-otsenivayut-shansy-267866073.html

Отставка правительства Грузии: власти и оппозиция оценивают шансы

Отставка правительства Грузии: власти и оппозиция оценивают шансы

Политический вопрос номер один в стране на сегодня – каков риск ухода в отставку премьера и кому это нужно 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T19:39+0400

2022-06-25T19:39+0400

2022-06-25T20:03+0400

грузинская мечта

партия "гирчи"

лело для грузии

единое нацдвижение

политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

ника мелия

еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Требование Народного движения об отставке правительства Грузии в течение недели в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают неконституционным.Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", в пятницу выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае движение грозит бессрочными акциями протеста.Совет Евросоюза учел заключение Еврокомиссии, которая рекомендовала не давать Грузии статус кандидата в ЕС, пока она не выполнит 12 условий, в том числе пока не проведет деолигархизацию и деполяризацию общества. Евросовет на данном этапе решил признать европейскую перспективу Грузии, что власти назвали успехом.А вот для партии "Лело для Грузии" требование отставки правительства оказалось приемлемым."Лело для Грузии" поддерживает манифест и требования, озвученные Народным движением. В частности, создание правительства национального согласия, которое будет укомплектовано не партией, а профессионалами. Это является прямым ответом на озвученное лидерами Еврокомиссии требование о политическом объединении Грузии, о деолигархизации и деполяризации", – заявил лидер партии Бадри Джапаридзе.Доволен перспективой нового правительства и лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. При этом он предложил, чтобы в новом правительстве не было бы действующих политиков."В правительстве национального согласия не должно быть действующих политиков или представителей гражданского общества. Его члены должны быть признанными специалистами в конкретной области, имеющими международное признание и высокую общественную репутацию", – заявил Мелия.Но не все в оппозиции считают требования Народного движения выполнимыми."На мой взгляд, требования несерьезны, – сказал лидер партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия. – Первое – отставка Ираклия Гарибашвили несерьезна. Если вы считаете, что настоящим правителем страны является кто-то другой, а Ираклий Гарибашвили просто выполняет задания, несерьезно его просить уйти домой. Никто не знает, откуда берется легитимность и от чьего имени действует Народное движение, и кто будет выбирать людей на должности".Чтобы правительство смогло работать, оно должно получить доверие парламента Грузии. На сегодняшний день в парламенте Грузии большинство у правящей силы "Грузинская мечта".Немного о законеЕсли даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".

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грузинская мечта, партия "гирчи", лело для грузии, единое нацдвижение, политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, ника мелия, еврокомиссия, новый политический центр – гирчи, обзоры