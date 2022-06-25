Отставка правительства Грузии: власти и оппозиция оценивают шансы
19:39 25.06.2022 (обновлено: 20:03 25.06.2022)
Политический вопрос номер один в стране на сегодня – каков риск ухода в отставку премьера и кому это нужно
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Требование Народного движения об отставке правительства Грузии в течение недели в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают неконституционным.
Народное движение, учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", в пятницу выдвинуло требование отставки правительства в течение недели и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае движение грозит бессрочными акциями протеста.
"Их требование не только противоречит Конституции, политическим и демократическим процессам, но и не соответствует тем посланиям, перспективам и работе, которую Грузия должна выполнить по решению Евросовета", – сказал представитель правящей партии Ираклий Кадагишвили.
Совет Евросоюза учел заключение Еврокомиссии, которая рекомендовала не давать Грузии статус кандидата в ЕС, пока она не выполнит 12 условий, в том числе пока не проведет деолигархизацию и деполяризацию общества. Евросовет на данном этапе решил признать европейскую перспективу Грузии, что власти назвали успехом.
А вот для партии "Лело для Грузии" требование отставки правительства оказалось приемлемым.
"Лело для Грузии" поддерживает манифест и требования, озвученные Народным движением. В частности, создание правительства национального согласия, которое будет укомплектовано не партией, а профессионалами. Это является прямым ответом на озвученное лидерами Еврокомиссии требование о политическом объединении Грузии, о деолигархизации и деполяризации", – заявил лидер партии Бадри Джапаридзе.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliБадри Джапаридзе. Шествие лидеров и сторонников оппозиции, призывающих жителей прийти на митинг 8 ноября
Бадри Джапаридзе. Шествие лидеров и сторонников оппозиции, призывающих жителей прийти на митинг 8 ноября
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Доволен перспективой нового правительства и лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. При этом он предложил, чтобы в новом правительстве не было бы действующих политиков.
"В правительстве национального согласия не должно быть действующих политиков или представителей гражданского общества. Его члены должны быть признанными специалистами в конкретной области, имеющими международное признание и высокую общественную репутацию", – заявил Мелия.
© photo: Sputnik / StringerНика Мелия выступает на акции сторонников ЕНД и грузинской оппозиции у здания СГБ Грузии
Ника Мелия выступает на акции сторонников ЕНД и грузинской оппозиции у здания СГБ Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Но не все в оппозиции считают требования Народного движения выполнимыми.
"На мой взгляд, требования несерьезны, – сказал лидер партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия. – Первое – отставка Ираклия Гарибашвили несерьезна. Если вы считаете, что настоящим правителем страны является кто-то другой, а Ираклий Гарибашвили просто выполняет задания, несерьезно его просить уйти домой. Никто не знает, откуда берется легитимность и от чьего имени действует Народное движение, и кто будет выбирать людей на должности".
© courtesy of Iago KhvichiaЯго Хвичия
Яго Хвичия
© courtesy of Iago Khvichia
Чтобы правительство смогло работать, оно должно получить доверие парламента Грузии. На сегодняшний день в парламенте Грузии большинство у правящей силы "Грузинская мечта".
Немного о законе
Если даже Гарибашвили уйдет в отставку, его правительство будет выполнять свои полномочия, пока парламент не выразит доверие новому кабинету министров.
Кроме того, в Конституции Грузии прямо прописано, что кандидата в премьер-министры Грузии представляет партия, показавшая лучший результат на парламентских выборах. По итогам выборов 2020 года – это правящая партия Грузии "Грузинская мечта".