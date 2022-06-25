https://sputnik-georgia.ru/20220625/prava-zhenschin-dolzhny-byt-zaschischeny--voz-o-reshenii-verkhovnogo-suda-ssha-po-abortam-267856206.html

"Права женщин должны быть защищены" – ВОЗ о решении Верховного суда США по абортам

"Права женщин должны быть защищены" – ВОЗ о решении Верховного суда США по абортам

Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T14:29+0400

2022-06-25T14:29+0400

2022-06-25T14:29+0400

сша

джо байден

в мире

новости

общество

женщины

всемирная организация здравоохранения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24788/86/247888675_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_702543f8d6dae0ac946a771597717528.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что разочарованы решением Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты.Накануне Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.Американский лидер Джо Байден выступил с резкой критикой в адрес решения Верховного суда. Он отметил, что законы штатов о запрете абортов, которые теперь автоматически вступят в силу, поставят женщин под угрозу. По словам Байдена, решение Верховного суда отбрасывает страну на 150 лет назад.Напомним, дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, джо байден, в мире, новости, общество, женщины, всемирная организация здравоохранения