https://sputnik-georgia.ru/20220625/prava-zhenschin-dolzhny-byt-zaschischeny--voz-o-reshenii-verkhovnogo-suda-ssha-po-abortam-267856206.html
"Права женщин должны быть защищены" – ВОЗ о решении Верховного суда США по абортам
"Права женщин должны быть защищены" – ВОЗ о решении Верховного суда США по абортам
Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T14:29+0400
2022-06-25T14:29+0400
2022-06-25T14:29+0400
сша
джо байден
в мире
новости
общество
женщины
всемирная организация здравоохранения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24788/86/247888675_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_702543f8d6dae0ac946a771597717528.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что разочарованы решением Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты.Накануне Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.Американский лидер Джо Байден выступил с резкой критикой в адрес решения Верховного суда. Он отметил, что законы штатов о запрете абортов, которые теперь автоматически вступят в силу, поставят женщин под угрозу. По словам Байдена, решение Верховного суда отбрасывает страну на 150 лет назад.Напомним, дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24788/86/247888675_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_22c68d93428c2c6183dda4ddb106f0cf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, джо байден, в мире, новости, общество, женщины, всемирная организация здравоохранения
"Права женщин должны быть защищены" – ВОЗ о решении Верховного суда США по абортам
Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что разочарованы решением Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты.
"Я очень разочарован, поскольку права женщин должны быть защищены. Я ожидал, что Америка будет защищать такие права", – сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом агентству Reuter.
Накануне Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.
Американский лидер Джо Байден выступил с резкой критикой в адрес решения Верховного суда. Он отметил, что законы штатов о запрете абортов, которые теперь автоматически вступят в силу, поставят женщин под угрозу. По словам Байдена, решение Верховного суда отбрасывает страну на 150 лет назад.
Напомним, дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.