https://sputnik-georgia.ru/20220625/protest-v-tgu-zavershen-studenty-pokinuli-kabinet-rektora-267873818.html
Протест в ТГУ завершен: студенты покинули кабинет ректора
Протест в ТГУ завершен: студенты покинули кабинет ректора
Многодневный протест студентов прекратился – рассказываем, о чем договорились стороны 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T21:59+0400
2022-06-25T21:59+0400
2022-06-25T21:59+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Представители студенческого движения "Борьба за образование" покинули кабинет ректора Тбилисского государственного университета, завершив акцию протеста.Несколько недель назад часть студентов вуза начала проводить акции протеста с требованием решить назревшие проблемы с жильем для студентов из регионов. Группа студентов 10 июня ворвалась в кабинет ректора с требованием встречи с ним и его отставки и до сих пор оставалась там.По словам представителей протестного движения студентов, они донесли свой голос до руководства университета и прекращают свой протест.Сами экзамены стартовали 20 июня.Хронология протестаАкции протеста организовали студенты из регионов. Они потребовали дать им возможность учиться и сдавать экзамены дистанционно, так как у них больше нет возможности арендовать житье в Тбилиси, которое в последнее время очень подорожало.В ответ университет принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах – Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставить возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно. Однако это не удовлетворило протестующих.Студенты ворвались в кабинет ректора и блокировали его.Ситуацию удалось урегулировать после вмешательства Народного защитника Нино Ломджария, которая выступила посредником между протестующими и руководством университета.В результате диалога университет принял решение создать специальные рабочие группы и платформы, где студенты смогут вместе с администрацией и академическим персоналом в рабочем порядке рассматривать актуальные вопросы, выдвигать инициативы и принимать участие в проведении изменений.Кроме того, администрация приняла решение предоставить возможность студентам обратиться к администрации факультета, если они не могут принять участие в экзаменах, и факультеты индивидуально рассмотрят их вопрос и, в случае обоснования, предложат студентам перенести экзамен на сентябрь.На данный момент заседания первых тематических групп по формированию бюджета университета уже состоялись и на них студенты получили возможность подключиться к формированию бюджета вуза.
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протесты студентов тгу, тбилиси, кутаиси, ахалцихе, грузия, новости, общество, нино ломджария, тбилисский университет
Протест в ТГУ завершен: студенты покинули кабинет ректора
Многодневный протест студентов прекратился – рассказываем, о чем договорились стороны
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Представители студенческого движения "Борьба за образование" покинули кабинет ректора Тбилисского государственного университета, завершив акцию протеста.
Несколько недель назад часть студентов вуза начала проводить акции протеста с требованием решить назревшие проблемы с жильем для студентов из регионов. Группа студентов 10 июня ворвалась в кабинет ректора с требованием встречи с ним и его отставки и до сих пор оставалась там.
Мы получили конкретный результат. В университете внедрено частично гибридное обучение, предоставлено общежитие, хоть оно и не удовлетворяет требованиям. Открылись два региональных экзаменационных центра, открылся третий корпус общежития в районе Лиси, начались встречи с госведомствами. Мы думаем, переговоры завершатся результативно", – заявили представители студенческого движения.
По словам представителей протестного движения студентов, они донесли свой голос до руководства университета и прекращают свой протест.
Сами экзамены стартовали 20 июня.
Хронология протеста
Акции протеста организовали студенты из регионов. Они потребовали дать им возможность учиться и сдавать экзамены дистанционно, так как у них больше нет возможности арендовать житье в Тбилиси, которое в последнее время очень подорожало.
В ответ университет принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах – Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставить возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно. Однако это не удовлетворило протестующих.
Студенты ворвались в кабинет ректора и блокировали его.
Ситуацию удалось урегулировать после вмешательства Народного защитника Нино Ломджария, которая выступила посредником между протестующими и руководством университета.
В результате диалога университет принял решение создать специальные рабочие группы и платформы, где студенты смогут вместе с администрацией и академическим персоналом в рабочем порядке рассматривать актуальные вопросы, выдвигать инициативы и принимать участие в проведении изменений.
Кроме того, администрация приняла решение предоставить возможность студентам обратиться к администрации факультета, если они не могут принять участие в экзаменах, и факультеты индивидуально рассмотрят их вопрос и, в случае обоснования, предложат студентам перенести экзамен на сентябрь.
На данный момент заседания первых тематических групп по формированию бюджета университета уже состоялись и на них студенты получили возможность подключиться к формированию бюджета вуза.