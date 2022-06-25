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Разборка в Тбилиси: ранено три человека
Разборка в Тбилиси: ранено три человека
Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью" 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T16:06+0400
2022-06-25T16:06+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Три человека пострадали в результате массовой драки в районе Исани в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, драка произошла между соседями. Словесная перепалка через какое-то время переросла в поножовщину.Все трое пострадавших проходят лечение в клинике. Одному из них понадобилась операция.Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью". Следствие по делу продолжается.
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происшествия, грузия, новости, тбилиси

Разборка в Тбилиси: ранено три человека

16:06 25.06.2022
© photo: Sputnik / StringerЧеловек с ножом в рукес
Человек с ножом в рукес - Sputnik Грузия, 1920, 25.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью"
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Три человека пострадали в результате массовой драки в районе Исани в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, драка произошла между соседями. Словесная перепалка через какое-то время переросла в поножовщину.
Все трое пострадавших проходят лечение в клинике. Одному из них понадобилась операция.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью". Следствие по делу продолжается.
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