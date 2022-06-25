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Разборка в Тбилиси: ранено три человека
Разборка в Тбилиси: ранено три человека
Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью" 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T16:06+0400
2022-06-25T16:06+0400
2022-06-25T16:06+0400
происшествия
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Три человека пострадали в результате массовой драки в районе Исани в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, драка произошла между соседями. Словесная перепалка через какое-то время переросла в поножовщину.Все трое пострадавших проходят лечение в клинике. Одному из них понадобилась операция.Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью". Следствие по делу продолжается.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Разборка в Тбилиси: ранено три человека
Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью"
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Три человека пострадали в результате массовой драки в районе Исани в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, драка произошла между соседями. Словесная перепалка через какое-то время переросла в поножовщину.
Все трое пострадавших проходят лечение в клинике. Одному из них понадобилась операция.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью". Следствие по делу продолжается.