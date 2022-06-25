https://sputnik-georgia.ru/20220625/razborka-v-tbilisi-raneno-tri-cheloveka-267863756.html

Разборка в Тбилиси: ранено три человека

Разборка в Тбилиси: ранено три человека

Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью" 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T16:06+0400

2022-06-25T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Три человека пострадали в результате массовой драки в районе Исани в Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, драка произошла между соседями. Словесная перепалка через какое-то время переросла в поножовщину.Все трое пострадавших проходят лечение в клинике. Одному из них понадобилась операция.Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью". Следствие по делу продолжается.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, тбилиси