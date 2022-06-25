Сколько стоит парковка в Тбилиси
Для того, чтобы в Тбилиси парковать автомобиль на муниципальных стоянках, необходимо иметь соответствующий абонемент, кроме того, в некоторых районах столицы действует система зонально-почасовой оплаты
Годовой абонемент на всех муниципальных парковках стоит 50 лари, абонемент на шесть месяцев – 25 лари.
Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси в 2019 году. Сейчас такие парковочные зоны существуют уже в нескольких местах столицы. Час стоянки стоит 1 лари, при этом первые 15 минут парковка бесплатная. В стоимость абонемента на зонально-почасовую оплату входит и стоимость пропуска на парковку на муниципальных стоянках.
Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.
Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки. Штраф за нарушение правил парковки – 10 лари.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете стоимость парковки в Тбилиси.
Курс лари на 25 июня: 2,936 GEL/$1.
Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси в 2019 году. Сейчас такие парковочные зоны существуют уже в нескольких местах столицы. Час стоянки стоит 1 лари, при этом первые 15 минут парковка бесплатная. В стоимость абонемента на зонально-почасовую оплату входит и стоимость пропуска на парковку на муниципальных стоянках.
Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.
Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки. Штраф за нарушение правил парковки – 10 лари.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете стоимость парковки в Тбилиси.
Курс лари на 25 июня: 2,936 GEL/$1.