https://sputnik-georgia.ru/20220625/skolko-stoit-parkovka-v-tbilisi-267863074.html

Сколько стоит парковка в Тбилиси

Сколько стоит парковка в Тбилиси

Для того, чтобы в Тбилиси парковать автомобиль на муниципальных стоянках, необходимо иметь соответствующий абонемент, кроме того, в некоторых районах столицы... 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T20:01+0400

2022-06-25T20:01+0400

2022-06-25T20:01+0400

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Годовой абонемент на всех муниципальных парковках стоит 50 лари, абонемент на шесть месяцев – 25 лари.Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси в 2019 году. Сейчас такие парковочные зоны существуют уже в нескольких местах столицы. Час стоянки стоит 1 лари, при этом первые 15 минут парковка бесплатная. В стоимость абонемента на зонально-почасовую оплату входит и стоимость пропуска на парковку на муниципальных стоянках.Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки. Штраф за нарушение правил парковки – 10 лари.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете стоимость парковки в Тбилиси.Курс лари на 25 июня: 2,936 GEL/$1.

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тбилиси, грузия, новости, общество, инфографика, парковка, инфографика