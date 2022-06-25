https://sputnik-georgia.ru/20220625/tbilisi-jazz-festival-vnov-soberet-vsemirno-izvestnykh-artistov-267642669.html
Tbilisi Jazz Festival вновь соберет всемирно известных артистов
Tbilisi Jazz Festival вновь соберет всемирно известных артистов
Лето в грузинской столице украсят пикантными "джазовыми специями" 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T19:01+0400
2022-06-25T19:01+0400
2022-06-25T19:01+0400
tbilisi jazz festival
eastern promotions
тбилиси
культура
культурная жизнь грузии
грузия
джаз
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Двадцать пятый по счету Тбилисский международный фестиваль джазовой музыки (Tbilisi Jazz Festival) соберет звезд мирового масштаба с 7 по 9 июля, говорится в сообщении организаторов.Концертные выступления пройдут в Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace.В первый день фестиваля состоится концерт обладательницы пяти Грэмми Дайан Ривз. Ривз выступит в сопровождении бенда, в котором играют музыканты Джон Бизли, Ромеро Лубамбо, Итаигуара Брандао и Тереон Гюлли.На следующий день, 8 июля, слушателей ждет проект Crosscurrents Trio, состоящий из британского рок-барабанщика Дейва Холланда, американского джазового саксофониста и мультиинструменталиста Криса Поттера, и индийского музыканта, мастера игры на табле Закира Хусейна, которые представят свой "мистический проект".В заключительный день состоится концерт известной австралийской джаз-басистки Линды Мэй Хан О вместе с американским мультиинструменталистом Тайшон Сорей.На фестивале выступят и грузинские музыканты, в частности студенты джазового факультета Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили. Помимо концертов, у гостей фестиваля также будет возможность посетить выставки и кинопоказы.Впервые джазовый фестиваль в Тбилиси провели еще в 1978 году. Традицию в 1998 году возобновила компания Eastern Promotions, которую основали четверо друзей-энтузиастов. Благодаря ей в грузинской столице выступили глыбы джазовой музыки со всего мира.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tbilisi jazz festival, eastern promotions, тбилиси, культура, культурная жизнь грузии, грузия, джаз
Tbilisi Jazz Festival вновь соберет всемирно известных артистов
Лето в грузинской столице украсят пикантными "джазовыми специями"
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Двадцать пятый по счету Тбилисский международный фестиваль джазовой музыки (Tbilisi Jazz Festival) соберет звезд мирового масштаба с 7 по 9 июля, говорится в сообщении организаторов.
Концертные выступления пройдут в Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace.
В первый день фестиваля состоится концерт обладательницы пяти Грэмми Дайан Ривз. Ривз выступит в сопровождении бенда, в котором играют музыканты Джон Бизли, Ромеро Лубамбо, Итаигуара Брандао и Тереон Гюлли.
На следующий день, 8 июля, слушателей ждет проект Crosscurrents Trio, состоящий из британского рок-барабанщика Дейва Холланда, американского джазового саксофониста и мультиинструменталиста Криса Поттера, и индийского музыканта, мастера игры на табле Закира Хусейна, которые представят свой "мистический проект".
В заключительный день состоится концерт известной австралийской джаз-басистки Линды Мэй Хан О вместе с американским мультиинструменталистом Тайшон Сорей.
На фестивале выступят и грузинские музыканты, в частности студенты джазового факультета Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили. Помимо концертов, у гостей фестиваля также будет возможность посетить выставки и кинопоказы.
Впервые джазовый фестиваль в Тбилиси провели еще в 1978 году. Традицию в 1998 году возобновила компания Eastern Promotions, которую основали четверо друзей-энтузиастов. Благодаря ей в грузинской столице выступили глыбы джазовой музыки со всего мира.