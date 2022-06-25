https://sputnik-georgia.ru/20220625/torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-267854475.html

Торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T09:01+0400

2022-06-25T09:01+0400

2022-06-25T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2022 года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 764,2 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию упал на 0,4%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Россия занимает третье место среди внешнеторговых партнеров Грузии, доля товарооборота между двумя странами составляет 11% от всей внешней торговли за пять месяцев текущего года.Из Грузии в РФ за январь-май 2022 года вывезли 31,8 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 38 тысяч тонн ферросплавов, 17,1 тысячи тонн натурального виноградного вина, 14 тысяч тонн газированных напитков и так далее.На Россию приходится 10% от общего объема грузинского экспорта за отчетный период.Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-мае текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом 62,3 тысячи тонн, сообщает "Сакстат".Из России также завезли 153 тысячи тонн природного и попутного газов, более 138 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов и так далее.Импорт из России составляет 11,5% от общего объема ввезенных в Грузию за пять месяцев товаров.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.

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грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"