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Туристы пострадали в ДТП на востоке Грузии
Туристы пострадали в ДТП на востоке Грузии
Причина аварии станет известна после экспертизы 25.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-25T18:06+0400
2022-06-25T18:06+0400
2022-06-25T18:54+0400
дтп
происшествия
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Иностранные туристы пострадали в аварии на трассе, связывающей кахетинское село Бакурцихе и Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".Все они проходят лечение в местной клинике с травмами головы и живота. Состояние двух иностранных граждан тяжелое.В МВД Грузии пока не делали комментария для СМИ. Причина аварии станет известна после экспертизы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
дтп, происшествия, грузия, новости
Туристы пострадали в ДТП на востоке Грузии
18:06 25.06.2022 (обновлено: 18:54 25.06.2022)
Причина аварии станет известна после экспертизы
ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Иностранные туристы пострадали в аварии на трассе, связывающей кахетинское село Бакурцихе и Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, в микроавтобус на которой ехали туристы врезался легковой автомобиль. Повреждения получили все находившиеся в микроавтобусе – 9 иностранцев, водитель и гид.
Все они проходят лечение в местной клинике с травмами головы и живота. Состояние двух иностранных граждан тяжелое.
В МВД Грузии пока не делали комментария для СМИ. Причина аварии станет известна после экспертизы.