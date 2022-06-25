https://sputnik-georgia.ru/20220625/turisty-postradali-v-dtp-na-vostoke-gruzii-267865558.html

Туристы пострадали в ДТП на востоке Грузии

Туристы пострадали в ДТП на востоке Грузии

Причина аварии станет известна после экспертизы 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T18:06+0400

2022-06-25T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Иностранные туристы пострадали в аварии на трассе, связывающей кахетинское село Бакурцихе и Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".Все они проходят лечение в местной клинике с травмами головы и живота. Состояние двух иностранных граждан тяжелое.В МВД Грузии пока не делали комментария для СМИ. Причина аварии станет известна после экспертизы.

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2022

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дтп, происшествия, грузия, новости