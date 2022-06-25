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Уроженка Гюмри родила в Грузии 14-го ребенка – ФОТО

Уроженка Гюмри родила в Грузии 14-го ребенка – ФОТО

Женщина говорит, что ее мечтой было стать матерью, хотя она никогда не думала о том, чтобы иметь столько детей 25.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-25T12:44+0400

2022-06-25T12:44+0400

2022-06-25T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Жительница села Гандза Ниноцминдского района Вардух Газарян родила 14-го ребенка в возрасте 43 лет.Вардух – уроженка города Гюмри (Армения), сообщает sknews.ge. Вышла замуж в возрасте 19 лет в Ниноцминде. Женщина говорит, что ее мечтой было стать матерью, хотя она никогда не думала о том, чтобы иметь столько детей.Первого ребенка она родила в 20 лет. Сейчас старшему сыну Вардух 23 года, а младшему – несколько дней. Двое из 14 детей уже студенты, один абитуриент, остальные ходят в школы и детские сады. Детей Вардух зовут: Акоб, Алексан, Оганес, Манук, Наре, Арутюн, Давид, Арфин, Мариам, Гохар, Мкртыч, Люсине, Ангелина и Даниэль.Семья Газарян живет за счет сельского хозяйства и домашнего скота. Кроме того, они также получают государственную помощь на детей.Вардух окончила педагогический университет в Гюмри, но успела проработать только полгода. Теперь ее работа заключается в том, чтобы заботиться о семье и детях. Она говорит, что несмотря на то, что у нее 14 детей, время остается и для себя."Они очень спокойные дети, весь день играют на улице. Могут переодеваться самостоятельно. Старшие девочки помогают мне воспитывать детей. Там, где есть любовь, можно преодолеть все трудности", – говорит Вардух.К слову, на вопрос, собирается ли она рожать еще ребенка, Вардух отвечает, что да.

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